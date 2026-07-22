Una extraña respuesta de Scaloni alimentó versiones de una mano negra contra Argentina

Una extraña respuesta de Lionel Scaloni sobre el video de Lionel Messi en el vestuario alimentó las versiones de una mano negra contra Argentina en al final del Mundial que la selección perdió con España.

En las puertas del vestuario, Messi dijo “olvidémonos de todo”, una frase que generó varias teorías conspirativas, puesto que además se podían ver las caras de velorio de los jugadores antes de entrar a jugar una final en la que después no patearon al arco en 120 minutos.

En su regreso a Pujato, Scaloni fue consultado por la arenga de Messi y le preguntaron si el equipo había recibido presiones. “No tengo idea”, se limitó a responder Scaloni, de manera titubeante. El técnico decidió de ese modo no echar por tierra con las especulaciones sobre el video de Messi, lo que alimentó las teorías conspiranoicas.

En las redes hicieron un paralelismo con la final de 1990, que el propio Diego Maradona dijo que fue entregada a los alemanes por pedido de Julio Grondona, el titular de la AFA que entró al vestuario antes del partido para decir “hasta acá llegamos”, según reveló en su momento el Diez.

Uno de los impulsores de las teorías conspirativas fue el x presidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler. “¿Qué pasó hoy que no nos vamos a enterar nunca los de a pie? Cuéntenme un partido en donde salgan el 4, el 2 y el 6 por lesión en una final. ¿Apuestas deportivas? ¿La bandera Las Malvinas son Argentinas?”, dijo “Duka” un día después de la final.

Este martes, Duka siguió en esa línea y dijo que “hay algo que hizo Messi en este Mundial que es tremendo: postergó la posibilidad del reinado de Mbappé y de Bellingham en el mismo Mundial y con 39 años”.

“Los arruinó”, dijo el streamer. “¿Sabes dónde juegan los dos? En el Real Madrid. ¿Y querés que Florentino Pérez nos deje ganar otro Mundial antes del Mundial 2030 en España? Pero contatelá, yo lo conozco a Florentino, comí con él. Florentino no te deja ni respirar cuando no quiere”, dijo Duka.