Quirno ahora dice que la bandera de Malvinas de la Scaloneta “sirvió como un megáfono”

Pablo Quirno se hunde cada vez más con el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Este martes el canciller dijo que la bandera que los jugadores de La Scaloneta desplegaron sobre el césped del estadio de Atlanda donde vencieron a Inglaterra “sirvió como un megáfono”, reconociendo positivamente la acción del combinado nacional pese a que Javier Milei se refirió a quienes apelaban a esos recursos como “termos” y “mononeuronales”.

En una entrevista concedida a Radio Rivadavia, el ministro de Relaciones Exteriores admitió que “la cuestión de Malvinas, obviamente, cruza a todos casi como nos cruza la Selección”. “Entonces esta combinación de la bandera con respecto a Malvinas genera una intersección muy importante”, sostuvo.

Quirno ya se había enredado con el tema cuando reposteó una foto del equipo argentino que subió a sus redes el club Rosario Central, sin Lionel Messi ni Lionel Scaloni. Los trolls libertarios agitaron esa imagen acusando a “los canallas” de haber borrado al capitán de la Selección por haber jugado en las divisiones infantiles de Newells, su rival de los clásicos rosarinos, y el canciller cayó en la trampa.

En rigor, la foto no era falsa pero era la que el club de Roberto Fontanarrosa publicó la tarde en que Argentina enfrentó a Jordania, por la tercera fecha de la fase de grupos. En aquella jornada, Messi estuvo en el banco de suplentes y Gio Lo Celso, que militó en las inferiores de Rosario Central y fue el que desplegó primero la bandera de Malvinas en las semifinales, fue titular.

La patrulla digital de Milei quiso confundir a los tuiteros con información falsa pero terminó provocando el error de Quirno, que desde entonces intenta enmendar su torpeza.

De hecho, ordenó que la Cancillería emitiera un comunicado de repudio contra la presencia del barco británico en mar argentino. Desde el Palacio San Martín, se informó que se presentó una nota formal de protesta ante la Embajada del Reino Unido por los movimientos del patrullero HMS Medway hacia la costa continental argentina.

Las intervenciones de Quirno, a destiempo y desde la incomodidad por la negación de Milei a reclamar la soberanía sobre las islas, muestran al canciller desorientado hasta para expresar sus ideas. “Creo que lo más importante de la bandera específicamente fue que es evidentemente un megáfono mucho más grande y amplifica una situación que nosotros constantemente estamos luchando por ella”, dijo.

El periodista Jonatan Viale percibió el titubeo y fue incisivo. “¿Están laburando en algo concreto?”, preguntó, y Quirno acotó: “estamos laburando constantemente”.

Viale dio por sentado que el funcionario no podía revelar el trabajo diplomático pero el canciller se explayó: “estamos laburando constantemente en diferentes vías, o sea, principalmente en la vía diplomática, presentándonos en los diferentes foros donde mantenemos vivo el reclamo y que el reclamo se mantenga vivo ya es un tema”.

Errático y con dificultades para hilvanar una explicación, concluyó: “seguir festejando que el reclamo siga vivo, nosotros tenemos herramientas y la Argentina está posicionándose en el mundo de una manera tal que su reclamo puede llegar a tener mayor tracción de la que ha tenido”.