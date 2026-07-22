El Colegio de Abogados presiona a Kicillof para que cubra las vacantes de la Corte bonaerense

A un mes de asumida, la nueva conducción del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires salió a presionar fuerte por la cobertura de vacancias tanto en la Corte Suprema nacional como en la bonaerense.

Al advertir el desguarnecido funcionamiento de ambos tribunales (la Corte nacional con tres de cinco y, la provincial, con tres de siete), el Colegio acusó “una desintegración sin precedentes” que “compromete seriamente el servicio de Justicia”.

“Lo que debería ser una emergencia institucional atendida sin dilación, se ha instalado, en cambio, como un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”, alertaron.

La nueva Mesa Directiva colegiada es encabeza por Rafael Gentili, que estuvo al frente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca por más de una década.

Como vice, aparece la ex concejal del peronismo lomense María Victoria Lorences. En tanto, encabezando la nómina de consejeros titulares figura Adriana Coliqueo, quien, impulsada por el camporista Julián Álvarez le ganó en mayo último la interna del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús a la lista que impulsó Jorge Ferraresi.

A través de un comunicado, en la nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados bonaerense presionaron a Axel Kicillof al destacar que, en el ámbito bonaerense, “el artículo 146 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ordena al Poder Ejecutivo formular la propuesta correspondiente dentro de los quince días de producida cada vacante, permitiendo convocar a sesiones extraordinarias a tal efecto”.

En abril último, los jueces de la Corte bonaerense lanzaron un fuerte reclamo para cubrir las cuatro vacantes. “Somos tres, cuando debiéramos ser siete”, dijo el presidente del Máximo Tribunal, Sergio Torres, y agregó que la corte “se encuentra inéditamente desintegrada”.

Ahora, fue el turno de los abogados: “No estamos ante una vacancia más, ni ante una cuestión técnica de gestión: es el debilitamiento deliberado y sostenido de los órganos que encabezan el Poder Judicial, con impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia”, señalaron.

Asimismo, el Colegio bonaerense apuntó contra el decreto 467/2026 del gobierno de Javier Milei para nombrar jueces de la Corte y que eliminó instancias de participación ciudadana: “No hace más que agravar la situación, al derogar las disposiciones que contienen herramientas de participación democrática y equilibrada en razón de género, conforme obligaciones asumidas por el Estado Argentino”, señalaron.

Sobre el proceso de selección, advirtieron como “imprescindible” que se incluya a Juristas de trayectoria, la diversidad de género y la representación federal, “favoreciendo la inclusión de representantes del interior del país y de la Provincia de Buenos Aires y que provengan, en algún caso, del ejercicio liberal de la abogacía”.

“La cobertura de las vacantes de ambos Tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias”, puntualizaron.