Compras en el exterior: qué cambia con el nuevo sistema de ARCA para recibir envíos puerta a puerta

ARCA lanzó un nuevo régimen para compras del exterior con envíos puerta a puerta, validaciones digitales y límite de hasta US$3.000.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo régimen para las compras realizadas en el exterior mediante envíos postales internacionales, incluida la modalidad puerta a puerta. La medida comenzó a regir este jueves y establece cambios en los procedimientos de validación, declaración y control de los paquetes que ingresan al país.

La nueva normativa fue establecida mediante la Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza el esquema vigente desde 2019 para las importaciones destinadas al consumo personal.

El régimen mantiene como límite máximo los envíos de hasta 3.000 dólares estadounidenses de valor FOB, siempre que los productos sean para uso particular, no tengan fines comerciales y no superen las tres unidades de una misma especie.

Los nuevos controles digitales para las compras internacionales

Uno de los principales cambios introducidos por ARCA es la incorporación de un sistema de validación digital previa para las operaciones realizadas a través de plataformas de comercio electrónico internacionales.

A partir del nuevo procedimiento, cuando una compra sea originada mediante una plataforma de comercio electrónico transfronterizo, el operador postal deberá presentar una declaración ante el organismo antes de que el paquete llegue al país.

La información incluirá los datos exigidos por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), además de la identificación del destinatario mediante CUIT, CUIL o CDI.

En los casos en que la validación no se complete durante la compra, el usuario tendrá un plazo de 24 horas para revisar, modificar o completar los datos antes de que el operador postal pueda realizar la declaración en su nombre.

Qué pasa con los envíos tradicionales y los paquetes que superen el límite

Para los envíos que no provengan de plataformas internacionales de comercio electrónico, el procedimiento será diferente. El destinatario recibirá una notificación con el número de seguimiento y deberá ingresar al sistema para validar la información del envío.

En esos casos también deberá afrontar, cuando corresponda, el pago de la tasa de servicio, costos de almacenamiento y los tributos asociados a la operación.

La resolución establece además que aquellos paquetes que superen el límite de 3.000 dólares o excedan las condiciones previstas para el régimen simplificado deberán pasar al esquema general de importación.

Esto implica que el operador postal tendrá que declarar la posición arancelaria de la mercadería y el ingreso quedará sujeto a todos los requisitos, controles e impuestos correspondientes al régimen tradicional.

Más controles y nuevas opciones para mercadería que no pueda ingresar

La nueva reglamentación también incorpora controles selectivos basados en criterios de riesgo definidos por el servicio aduanero. Durante las inspecciones físicas, el operador postal podrá representar al destinatario, salvo que la persona solicite participar personalmente.

Además, ARCA definió qué ocurrirá cuando un producto no pueda ingresar mediante este régimen. En esos casos, el destinatario tendrá 15 días corridos para elegir entre realizar la importación bajo el régimen general o solicitar la devolución de la mercadería al país de origen.

Si no se toma ninguna decisión dentro de ese período, el envío será devuelto al operador postal para su reexpedición al exterior.

La normativa también contempla el ingreso de especialidades medicinales para uso personal o familiar, siempre que cuenten con la autorización correspondiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) cuando sea requerida.

Con estos cambios, ARCA busca actualizar el sistema de compras internacionales y adaptar los controles al crecimiento del comercio electrónico, mientras mantiene las condiciones para que los consumidores puedan recibir productos del exterior bajo la modalidad puerta a puerta.