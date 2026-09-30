Antes de viajar a París, Milei llamó a los inversores a apostar por Argentina

Javier Milei defendió el RIGI y convocó a inversores europeos a invertir en Argentina antes de viajar a París para la Argentina Week.

El presidente Javier Milei convocó a inversores europeos a invertir en Argentina y defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), antes de viajar a París para participar de una nueva edición de la Argentina Week.

En una entrevista con el medio francés Le Point, cuya primera parte se conoció este martes, el mandatario sostuvo que las ganancias de las empresas que inviertan en el país contribuirán a generar empleo y afirmó que su Gobierno ofrece garantías para quienes decidan apostar por proyectos productivos.

“Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”, expresó Milei.

El Presidente también defendió el marco de inversiones impulsado por su administración y sostuvo que su Gobierno protege el derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos.

La defensa del RIGI y las críticas a la oposición

Durante la entrevista, Milei cuestionó las críticas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que establece beneficios para proyectos de gran escala en sectores considerados estratégicos.

El mandatario calificó de manera crítica los cuestionamientos al régimen y sostuvo que quienes se oponen no comprenden sus efectos sobre la inversión y la generación de empleo.

En ese marco, destacó la evolución de YPF y del sector energético y planteó que las exportaciones argentinas podrían superar los 100.000 millones de dólares durante este año. También proyectó que podrían ubicarse entre 180.000 y 200.000 millones de dólares en 2031.

Se trata de proyecciones y afirmaciones realizadas por el propio Presidente durante la entrevista.

Milei viaja a París junto a gobernadores

La entrevista se conoció antes del viaje presidencial a Francia, donde Milei participará de la Argentina Week, que se desarrollará entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.

La agenda tendrá como ejes la energía, la minería, el agro, la infraestructura y la tecnología, con distintas actividades destinadas a promover oportunidades de inversión en el país.

Entre los gobernadores que acompañarán al Presidente estará Rolando Figueroa, de Neuquén, junto con otros mandatarios provinciales de distintas regiones del país. La agenda de los gobernadores estará enfocada en proyectos productivos y en la búsqueda de inversiones para sus respectivas provincias.

Durante la Argentina Week también están previstas reuniones vinculadas con energía, minerales críticos, sector nuclear, agroindustria e infraestructura, además de encuentros empresariales.

El vínculo con Macron y la agenda internacional

Milei también se refirió a su relación con el presidente francés Emmanuel Macron, a quien definió como un amigo y destacó por el respaldo que, según su interpretación, brindó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

El mandatario señaló además que Francia es uno de los principales países inversores en Argentina y planteó que, pese a sus diferencias en materia económica, ambos gobiernos mantienen una relación bilateral.

Durante su visita a París, Milei tiene previsto mantener un encuentro privado con Macron en el Palacio del Elíseo y participar posteriormente de una recepción ofrecida por el presidente francés a la delegación argentina.

La agenda internacional del Gobierno busca presentar proyectos y oportunidades de inversión en sectores estratégicos y profundizar los vínculos económicos con Europa.