Tesla prepara una red de carga rápida en Argentina: los corredores que conectarán en dos etapas

YPF confirmó que los supercargadores de Tesla comenzarán a instalarse en Argentina en 2027. Conocé las rutas incluidas en las dos etapas del proyecto.

La red de carga rápida para vehículos eléctricos comenzará a expandirse en Argentina a partir de 2027, con la instalación de supercargadores de Tesla en estaciones de servicio de YPF. El proyecto se desarrollará en dos etapas y contempla corredores que conectarán grandes ciudades, destinos turísticos y distintas regiones del país.

La iniciativa forma parte de un acuerdo entre la petrolera argentina y la automotriz estadounidense, con el objetivo de ampliar la infraestructura de recarga y facilitar los viajes de larga distancia con vehículos eléctricos.

El anuncio fue realizado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, quien confirmó los primeros recorridos previstos para el despliegue de los equipos. Según explicó, la red permitirá que los usuarios cuenten con puntos de abastecimiento en rutas estratégicas.

Cuáles son las rutas donde instalarán los cargadores de Tesla

La primera etapa estará enfocada en cinco corredores que conectan algunos de los principales centros urbanos del país y destinos de alta circulación turística.

Los trayectos previstos son:

Buenos Aires–Mar del Plata.

Buenos Aires–Rosario.

Buenos Aires–Mendoza.

Rosario–Córdoba.

Rosario–Santa Fe.

La segunda fase ampliará la cobertura territorial con dos conexiones de mayor extensión: Buenos Aires–Ushuaia y Rosario–San Salvador de Jujuy.

El corredor hacia Ushuaia es especialmente relevante para la Patagonia, ya que contempla la posibilidad de contar con infraestructura de carga en uno de los recorridos más extensos del país.

Por el momento, no se informaron las estaciones específicas donde se instalarán los equipos, la cantidad de cargadores por ubicación ni las fechas previstas para la habilitación de cada punto.

Cómo será el acuerdo entre Tesla e YPF

La distribución de responsabilidades establece que Tesla estará a cargo de la inversión para instalar los supercargadores, mientras que YPF suministrará la electricidad mediante su compañía YPF Luz.

De esta manera, el proyecto combinará la tecnología de carga rápida de la automotriz estadounidense con la presencia territorial y la infraestructura energética de la petrolera argentina.

Marín señaló que uno de los principales obstáculos para el crecimiento de los vehículos eléctricos en el país es la disponibilidad de puntos de recarga. También mencionó las dificultades que pueden enfrentar algunos propietarios para instalar cargadores particulares en edificios residenciales, debido a las restricciones de los consorcios y a las modificaciones eléctricas necesarias.

La red busca facilitar los desplazamientos entre ciudades y ofrecer mayores alternativas de abastecimiento durante los viajes.

Tesla prepara su llegada al mercado argentino

El desarrollo de los supercargadores coincide con los preparativos de Tesla para comenzar a comercializar oficialmente sus vehículos en Argentina.

La empresa trabaja en una estructura comercial y de servicios que, según la información difundida, contempla oficinas en Puerto Madero, un showroom en Núñez y un centro de atención técnica en Munro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La disponibilidad de una red de carga rápida será un factor importante para acompañar la llegada de sus modelos y responder a una de las principales dudas de los potenciales compradores: dónde recargar durante los viajes largos.

Los Superchargers están diseñados para cargar las baterías en menos tiempo que los equipos convencionales, aunque la duración depende de la potencia disponible, las características del vehículo y el estado de la batería.

Además de la infraestructura para vehículos eléctricos, Marín destacó que el acuerdo contempla oportunidades de colaboración en almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

La instalación prevista para 2027 marcará un nuevo paso en el desarrollo de la electromovilidad en Argentina. El alcance concreto de la red dependerá del avance de las obras y de la confirmación del cronograma para cada corredor.