Casi 13 de cada 100 pesos prestados a las familias están en mora: qué pasó con las deudas en agosto

El BCRA informó una leve baja de la morosidad de los hogares al 12,81%, aunque parte se explica por créditos impagos retirados de los balances. En las empresas, la mora subió al 3,80%.

La irregularidad en los préstamos a los hogares registró una leve mejora en agosto, aunque el indicador estuvo influido por el retiro de créditos impagos de los balances bancarios. En el segmento empresarial, en cambio, la morosidad volvió a subir y alcanzó a todas las actividades económicas, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El indicador de préstamos en situación irregular de las familias descendió del 12,94% en julio al 12,81% en agosto. Entre las empresas, la tendencia fue opuesta: la mora pasó del 3,62% al 3,80%.

La variación entre los hogares fue de apenas 0,13 puntos porcentuales. Además, el saldo real de los créditos irregulares cayó un 0,98%, en lo que representó la primera baja desde marzo de 2024.

Sin embargo, el Banco Central advirtió que parte de esa mejora respondió a una modificación contable: algunas entidades retiraron préstamos impagos de sus balances y los trasladaron a cuentas separadas. Esas deudas dejaron de integrar la cartera utilizada para calcular el indicador, pero eso no significa que los clientes hayan regularizado sus pagos.

Tarjetas de crédito y préstamos personales, con tendencias diferentes

Dentro del financiamiento a las familias, la evolución varió según el tipo de crédito. Las tarjetas de crédito mostraron una disminución de la morosidad, mientras que los préstamos personales registraron un leve incremento. Los créditos prendarios también subieron, aunque en menor medida.

Los préstamos hipotecarios, por su parte, mantuvieron niveles de irregularidad más bajos y prácticamente sin cambios respecto de julio.

El comportamiento de la mora se dio en un contexto de escaso crecimiento del crédito destinado a los hogares. El saldo real de esos préstamos avanzó apenas un 0,4% interanual en agosto.

Las líneas vinculadas al consumo mostraron retrocesos en términos reales frente al mes anterior: el financiamiento con tarjetas cayó un 1%, mientras que los préstamos personales disminuyeron un 0,5%.

En contraste, continuaron creciendo los créditos con garantía real. Los hipotecarios aumentaron un 1,8% real mensual y los prendarios avanzaron un 0,7%.

La mora empresarial aumentó pese a la expansión del crédito

En las empresas, el deterioro de la calidad de la cartera bancaria se produjo al mismo tiempo que creció el financiamiento. El saldo de los préstamos al sector aumentó un 1,3% real mensual y un 6,7% interanual.

Todas las actividades económicas incrementaron su financiamiento durante agosto. Entre las que registraron mayores variaciones mensuales relativas se destacaron la construcción, el comercio y los servicios.

Aun así, la proporción de préstamos en situación irregular aumentó en el conjunto del segmento empresarial, que pasó del 3,62% al 3,80%.

Para el sector privado en su conjunto, la morosidad se mantuvo prácticamente estable: avanzó del 7,73% en julio al 7,75% en agosto, en línea con los valores observados durante los últimos cuatro meses.

El saldo total del crédito al sector privado creció un 0,7% real mensual y un 3,6% interanual. El BCRA señaló que la variación también estuvo condicionada por el retiro de cartera irregular de los balances bancarios. Sin ese movimiento, el crecimiento mensual habría alcanzado el 1,1% real.

Menos nuevos atrasos entre las familias

Otro indicador del Banco Central mostró una evolución favorable en los hogares: la probabilidad estimada de incumplimiento de pago cayó 0,24 puntos porcentuales y se ubicó en el 3,71%, su nivel más bajo desde agosto de 2025.

Esta medición contempla qué proporción del saldo de crédito que estaba en situación regular tres meses antes pasó a una categoría irregular en el período analizado.

En las empresas, el indicador permaneció prácticamente sin cambios, en el 1,18%. Para el conjunto del sector privado, en tanto, descendió por tercer mes consecutivo y se ubicó en el 2,26%.

Pese a los niveles de morosidad, el organismo destacó que las entidades financieras mantienen una cobertura significativa frente al riesgo crediticio. Las previsiones constituidas por los bancos equivalían al 87% de la cartera irregular y al 6,7% del financiamiento total al sector privado.

Los datos reflejan una situación dispar: mientras algunos indicadores muestran una mejora en el ingreso de nuevos créditos de las familias a la irregularidad, el nivel general de mora continúa elevado y el deterioro se extiende al segmento empresarial.