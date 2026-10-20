El riesgo país subió a 675 puntos y alcanzó su nivel más alto de 2026

El riesgo país argentino trepó a 675 puntos básicos este lunes 19 de octubre, con una suba del 4,2%. Los bonos en dólares y las acciones argentinas operaron en baja.

El riesgo país de Argentina subió este lunes 19 de octubre a 675 puntos básicos y alcanzó su valor más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JPMorgan avanzó 27 puntos respecto del cierre anterior, cuando se ubicó en 648 unidades, lo que representa un incremento del 4,2%.

Con esta suba, el índice acumula un avance del 11,2% durante octubre y del 18,2% en lo que va del año, según los datos difundidos en la jornada.

El registro también se convirtió en el más elevado de los últimos 12 meses. El antecedente más cercano fue a fines de octubre de 2025, cuando el indicador había alcanzado los 685 puntos.

Caída de los bonos en dólares

La escalada del riesgo país estuvo acompañada por nuevas bajas en los bonos argentinos denominados en dólares.

Entre los títulos Globales, las mayores caídas fueron las del Global 2046, que retrocedió hasta un 0,75%, seguido por el Global 2041, con una baja del 0,6%, y el Global 2038, que perdió un 0,19%.

Los bonos Bonares también operaron en terreno negativo, con descensos de hasta el 0,7%. Entre los títulos más afectados se encontraron el Bonar 2041 y el Bonar 2028, mientras que el Bonar 2038 registró una caída del 0,68%.

El indicador de JPMorgan mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos considerados de referencia de Estados Unidos. En términos generales, una suba refleja un mayor riesgo percibido por los inversores y un encarecimiento potencial del financiamiento externo.

Las acciones argentinas también operaron en baja

En Wall Street, la mayoría de las acciones de empresas argentinas cotizaron con pérdidas durante las primeras operaciones de la semana.

Entre los principales retrocesos se destacaron Edenor, con una caída del 3,4%; YPF, que bajó un 2,2%; y Tenaris, con una pérdida del 2%.

También registraron bajas BBVA, del 2%; Telecom, del 1,9%; y Banco Galicia, del 1,7%.

El comportamiento de los bonos y las acciones reflejó una jornada negativa para los activos argentinos en los mercados internacionales, mientras el riesgo país volvió a ubicarse en niveles que no se registraban desde octubre de 2025.