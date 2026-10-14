Tensión por el petróleo en Malvinas: Reino Unido avanzó con un proyecto pese al reclamo argentino

El Reino Unido habría autorizado el desarrollo petrolero de Sea Lion en Malvinas, pese al reclamo de Argentina ante el Tribunal del Derecho del Mar.

El Reino Unido habría autorizado el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, en una decisión que vuelve a tensar la relación con la Argentina por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. La información fue publicada por el diario británico The Telegraph y señala que el aval fue otorgado por el secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, pese a los reclamos diplomáticos impulsados por el gobierno de Javier Milei.

La autorización estaría vinculada con el proyecto que llevan adelante la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Según las estimaciones difundidas por las empresas, el desarrollo podría comenzar a producir petróleo en 2027 y alcanzar una capacidad de hasta 180.000 barriles diarios.

Hasta el momento, según la información difundida, el Gobierno británico no había oficializado públicamente la decisión. El avance del proyecto, sin embargo, se produce en medio de las objeciones argentinas a las actividades hidrocarburíferas en el área, cuya soberanía se encuentra en disputa entre ambos países.

El reclamo argentino y el avance de las perforaciones

El gobierno de Javier Milei cuestionó la explotación petrolera en las aguas que rodean las Malvinas y llevó el reclamo al ámbito internacional. La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se enmarca en la estrategia argentina para objetar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el archipiélago.

Pese a esa iniciativa, el proyecto Sea Lion continuó avanzando. Navitas y Rockhopper impulsan el desarrollo del yacimiento, considerado uno de los principales proyectos petroleros vinculados con las islas.

La disputa por los recursos naturales se suma al histórico conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Para Buenos Aires, las actividades de exploración y explotación en el área sin autorización argentina son incompatibles con su reclamo soberano.

La decisión atribuida a Miliband representa, en ese contexto, un nuevo foco de tensión diplomática. No obstante, el alcance concreto de las medidas adoptadas y sus eventuales consecuencias jurídicas deberán evaluarse a partir de la documentación oficial correspondiente.

Cómo es el proyecto petrolero Sea Lion

El yacimiento está ubicado a unos 240 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas de aproximadamente 500 metros de profundidad. El plan de desarrollo contempla la perforación de 23 pozos en el sector norte del área y el uso de dos buques para procesar y transportar el petróleo extraído.

La iniciativa está liderada por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration, que participan en el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos de la zona.

De concretarse las previsiones de las compañías, la producción podría alcanzar los 180.000 barriles diarios. Sin embargo, los plazos y los volúmenes estimados dependen del desarrollo operativo del proyecto y de las condiciones necesarias para iniciar la producción comercial.

La actividad se encuentra regulada por la Ordenanza de Minerales Costa Afuera de las Malvinas de 1994, que establece el marco para otorgar licencias de exploración y producción en las aguas del archipiélago bajo la administración británica.

Las críticas dentro del Reino Unido

El avance de Sea Lion también generó cuestionamientos en la política británica por el contraste con la postura del gobierno laborista frente a nuevas exploraciones de petróleo y gas en el Mar del Norte.

Andrew Bowie, responsable de Energía del Partido Conservador, cuestionó que Miliband permita avanzar con perforaciones en el Atlántico Sur mientras mantiene restricciones a nuevos desarrollos en el Mar del Norte.

La discusión expone las diferencias internas en el Reino Unido sobre la política energética y el futuro de la producción de hidrocarburos. Mientras el proyecto de Malvinas busca avanzar hacia la explotación comercial, las decisiones sobre nuevas exploraciones en otras áreas británicas continúan siendo motivo de controversia.

Para la Argentina, el desarrollo de Sea Lion vuelve a poner en primer plano la disputa por la soberanía de las islas y sus recursos naturales. El avance de las operaciones petroleras plantea un desafío diplomático adicional, en un conflicto que lleva décadas sin una solución definitiva.