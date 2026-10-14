Inflación en América Latina: Argentina quedó segunda en el ranking de septiembre

La inflación en Argentina fue del 1,9% en septiembre y quedó segunda en América Latina, detrás de Venezuela. Cómo variaron los precios en la región.

La Argentina registró una inflación del 1,9% en septiembre y quedó en el segundo lugar del ranking de países de América Latina con mayores aumentos mensuales de precios. El dato fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y ubicó al país detrás de Venezuela, que volvió a encabezar la lista.

En los primeros nueve meses de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 23,6%, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de la región, Venezuela continúa registrando niveles de inflación anual de tres dígitos. La Argentina, en tanto, es el único otro país de la lista con una inflación interanual de dos dígitos.

Inflación en América Latina: los números de septiembre de 2026

Estos fueron los registros de inflación mensual y los principales indicadores informados por cada país de la región:

Venezuela: tuvo una inflación del 8,4% en septiembre. La suba acumulada en lo que va del año alcanzó el 225,3%, según el Banco Central venezolano.

tuvo una inflación del 8,4% en septiembre. La suba acumulada en lo que va del año alcanzó el 225,3%, según el Banco Central venezolano. Argentina: registró un aumento mensual del 1,9%. La inflación acumulada desde enero fue del 23,6% y la interanual llegó al 33,4%.

registró un aumento mensual del 1,9%. La inflación acumulada desde enero fue del 23,6% y la interanual llegó al 33,4%. Bolivia: los precios subieron un 0,85% en septiembre. El acumulado anual fue del 3,88% y la variación interanual, del 5,70%.

los precios subieron un 0,85% en septiembre. El acumulado anual fue del 3,88% y la variación interanual, del 5,70%. Brasil: anotó una inflación mensual del 0,82%. La variación interanual alcanzó el 4,58%, de acuerdo con los datos oficiales del IBGE.

anotó una inflación mensual del 0,82%. La variación interanual alcanzó el 4,58%, de acuerdo con los datos oficiales del IBGE. Uruguay: registró un incremento mensual del 0,54%. La inflación acumulada en 2026 fue del 4,21% y la interanual, del 4,68%.

registró un incremento mensual del 0,54%. La inflación acumulada en 2026 fue del 4,21% y la interanual, del 4,68%. Chile: los precios aumentaron un 0,4% en septiembre. El acumulado desde enero llegó al 4% y la variación interanual, al 4,1%.

los precios aumentaron un 0,4% en septiembre. El acumulado desde enero llegó al 4% y la variación interanual, al 4,1%. Colombia: tuvo una inflación mensual del 0,37%. La suba acumulada en el año fue del 5,74% y la interanual alcanzó el 6,29%.

tuvo una inflación mensual del 0,37%. La suba acumulada en el año fue del 5,74% y la interanual alcanzó el 6,29%. Perú: registró una variación mensual del 0,12%. El incremento acumulado en los primeros nueve meses del año fue del 4,02%.

registró una variación mensual del 0,12%. El incremento acumulado en los primeros nueve meses del año fue del 4,02%. Paraguay: anotó una inflación mensual del 0,1%. Los precios subieron un 1,9% desde enero y un 4,3% en los últimos 12 meses.

Qué país tuvo la inflación más alta y cuál fue la más baja

Venezuela encabezó el ranking regional con una suba mensual del 8,4%, muy por encima del resto de los países relevados. La Argentina se ubicó en el segundo puesto, con un aumento del 1,9%.

En el otro extremo, Paraguay registró la menor variación mensual entre los países de la lista, con un 0,1%, seguido por Perú, con un 0,12%.

Ecuador todavía no había difundido el dato correspondiente a septiembre al momento de la publicación de los resultados citados.

Los indicadores permiten observar las diferencias entre las economías de la región, aunque las comparaciones deben considerar que cada país tiene su propia metodología y calendario de publicación de estadísticas de precios.