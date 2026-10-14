Muerte súbita en bebés: los datos de Argentina y las recomendaciones para prevenir riesgos al dormir

En 2024 hubo 63 muertes súbitas e inesperadas de lactantes en Argentina. La Sociedad Argentina de Pediatría difundió recomendaciones para un sueño seguro.

En Argentina se registraron 63 muertes súbitas e inesperadas de lactantes durante 2024, según el último informe de Estadísticas Vitales disponible. De acuerdo con los datos analizados por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), el 69,2% de esos casos estuvo asociado al colecho y el 70,8% ocurrió en condiciones de hacinamiento.

Las cifras forman parte de un documento difundido por la entidad en el marco de la Semana del Sueño Seguro, que se desarrolla del 13 al 18 de octubre. El objetivo es reforzar las medidas de prevención y promover hábitos de descanso seguros desde el embarazo.

Durante 2024 también se contabilizaron 138 muertes infantiles domiciliarias. Entre los fallecimientos por muerte súbita e inesperada del lactante, el 82,7% correspondió a bebés de entre cero y cinco meses. Además, en el 27,4% de los casos había al menos una persona conviviente que consumía tabaco.

Desde la SAP remarcaron que no existe una única causa que explique estas muertes y que la prevención requiere considerar tanto las condiciones de salud del bebé como el entorno familiar y las circunstancias en las que duerme.

Qué es la muerte súbita e inesperada del lactante

Las muertes súbitas e inesperadas del lactante (MSIL) ocurren entre los 7 y los 365 días de vida y se producen sin una causa evidente antes de la investigación médica y legal correspondiente.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, entre los factores que pueden aumentar los riesgos se encuentran las prácticas de sueño inseguro, la exposición al humo del tabaco, el hacinamiento, la ventilación inadecuada y las infecciones respiratorias agudas.

La médica pediatra Julia Carolina Aznar, secretaria del Comité Nacional de Pediatría General Ambulatoria de la SAP, señaló que la prevención comienza durante el embarazo, con los controles de salud, las vacunas indicadas y las medidas destinadas a reducir la prematurez y el bajo peso al nacer. También destacó la importancia de evitar el consumo y la exposición al tabaco, al alcohol y a otras sustancias.

Colecho: qué recomienda la Sociedad Argentina de Pediatría

Los datos difundidos por la SAP muestran que el colecho estuvo presente en el 69,2% de las muertes analizadas. La entidad aclaró que no hay un único factor responsable de estos fallecimientos y que las situaciones deben evaluarse de manera integral.

La recomendación es que el bebé duerma en su propia cuna, ubicada en la misma habitación de sus cuidadores, pero sin compartir la cama, al menos durante los primeros seis meses de vida.

La SAP también advirtió que el riesgo asociado al colecho aumenta cuando los adultos tienen disminuida su capacidad de alerta por cansancio extremo, consumo de alcohol, medicamentos sedantes, drogas o tabaquismo. También se desaconseja compartir la cama si hay superficies blandas, almohadas, otros niños o mascotas.

La neonatóloga Norma Rossato, integrante del Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante de la SAP, sostuvo que las recomendaciones deben adaptarse a las condiciones concretas de cada familia. En ese sentido, destacó la importancia de abordar el tema durante las consultas pediátricas sin culpabilizar a los cuidadores.

La entidad también advirtió que los monitores, posicionadores y otros productos comercializados con supuestas propiedades preventivas no reemplazan las medidas de sueño seguro respaldadas por evidencia.

Las medidas para que los bebés duerman de forma segura

La Sociedad Argentina de Pediatría difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante el descanso de los lactantes:

Acostar al bebé boca arriba cada vez que duerma.

cada vez que duerma. Usar una superficie firme, plana y no inclinada , en una cuna propia.

, en una cuna propia. Mantener la cuna libre de objetos , como almohadas, peluches, nidos, chichoneras, mantas sueltas y edredones.

, como almohadas, peluches, nidos, chichoneras, mantas sueltas y edredones. Compartir la habitación, pero no la cama , al menos durante los primeros seis meses.

, al menos durante los primeros seis meses. Evitar el humo del tabaco y la nicotina durante el embarazo y después del nacimiento.

durante el embarazo y después del nacimiento. No utilizar huevitos, sillas de auto, cuñas ni dispositivos de posicionamiento como lugares habituales para dormir.

como lugares habituales para dormir. Evitar el exceso de abrigo y consultar al pediatra ante dudas o dificultades para implementar las recomendaciones.

La SAP señaló que, si un adulto se queda dormido accidentalmente mientras alimenta al bebé, hacerlo en una cama resulta menos peligroso que quedarse dormido en un sofá, donde el niño puede deslizarse y quedar atrapado. Sin embargo, la recomendación sigue siendo trasladar al bebé a su cuna tan pronto como sea posible.

Lactancia, vacunas y prevención desde el embarazo

La prevención también incluye cuidados que comienzan antes del nacimiento. La SAP remarcó la importancia de realizar los controles prenatales, cumplir con las vacunas indicadas durante el embarazo —entre ellas, la correspondiente al virus sincicial respiratorio— y reducir los factores que pueden favorecer los nacimientos prematuros o el bajo peso al nacer.

La exposición al tabaco constituye otro factor de preocupación. Según los datos citados por la entidad, la exposición prenatal alcanzó al 12,1% en Argentina en 2023. Por eso, se recomienda mantener los ambientes donde vive el bebé completamente libres de humo.

La lactancia materna también se asocia con una reducción del riesgo de muerte súbita. Además, la SAP señaló que existe evidencia de un efecto protector del chupete, que puede ofrecerse al dormir una vez que la lactancia esté bien establecida.

Desde la entidad insistieron en que ninguna medida aislada elimina por completo el riesgo. La prevención, explicaron, depende de sumar cuidados respaldados por evidencia, acompañar a las familias y facilitar que las recomendaciones puedan aplicarse en las condiciones reales de cada hogar.