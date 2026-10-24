Sobreseyeron a Javier Milei y Karina Milei en la causa por la criptomoneda $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados en la causa por el lanzamiento y desplome de $LIBRA.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve imputados en la causa que investigó el lanzamiento y el posterior desplome de la criptomoneda $LIBRA. La resolución se dictó tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien consideró que no había elementos suficientes para sostener la continuidad del proceso penal.

La investigación comenzó en 2025, luego de que la promoción del activo digital por parte del Presidente fuera seguida por una fuerte suba de su cotización y una posterior caída. La denuncia apuntaba a determinar si esos movimientos formaron parte de una maniobra para perjudicar a los compradores.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal, en línea con el dictamen de la Fiscalía. El fallo se fundamentó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación.

Por qué la Justicia resolvió el sobreseimiento

Uno de los puntos centrales de la causa fue determinar si la promoción pública de $LIBRA había formado parte de un engaño organizado para inducir a los inversores a comprar el token y provocarles pérdidas.

La denuncia señalaba que el mensaje publicado por Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025 impulsó el precio de la criptomoneda, que pasó de cotizar cerca de un centavo de dólar a rozar los cinco dólares, antes de desplomarse. Según la hipótesis denunciada, algunas billeteras vinculadas con los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas.

Sin embargo, para el fiscal, el resultado económico adverso no era suficiente para acreditar una estafa. La investigación debía demostrar cuál había sido el engaño concreto, cómo había inducido a error a los compradores y de qué manera había determinado sus decisiones de inversión.

El juez adoptó ese razonamiento y señaló que la repercusión pública de la promoción presidencial, por sí sola, no demostraba la existencia de una maniobra fraudulenta.

Los mensajes y las comunicaciones bajo análisis

Durante la investigación se analizaron dispositivos electrónicos del empresario Mauricio Novelli, vinculado con el proyecto. Los peritajes detectaron conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” y registros de llamadas entre Novelli y el Presidente, aunque no lograron establecer el contenido de esas comunicaciones.

También se encontró un archivo con una nota que hacía referencia a una suma de dinero que debía pagarse a Javier y Karina Milei. Según los fundamentos fiscales citados en la resolución, no se pudo acreditar que esa propuesta hubiera sido comunicada y aceptada.

En relación con Karina Milei, la hipótesis investigada contemplaba la posibilidad de que hubiera recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con $LIBRA. No obstante, la Fiscalía consideró que no se había probado que solicitara o recibiera una ventaja a cambio de influir indebidamente en un funcionario público.

Qué se investigó sobre la actuación de Javier Milei

El expediente también examinó si la publicación presidencial podía configurar los delitos de abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La Fiscalía sostuvo que no se habían acreditado órdenes o resoluciones contrarias a la ley ni una intervención oficial del Presidente en una operación económica vinculada con la criptomoneda.

Además, el dictamen mencionó un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción que consideró que el mensaje publicado desde la cuenta personal de Milei no constituía un acto institucional ni implicaba, por sí mismo, el uso de recursos públicos o de facultades propias del cargo.

El juez incorporó esos argumentos al resolver la situación procesal de los imputados.

Quiénes fueron sobreseídos en la causa $LIBRA

La resolución alcanzó a once personas: Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, Hayden Mark Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

Durante la instrucción se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos y documentación, y se ordenaron peritajes sobre teléfonos, comunicaciones y operaciones realizadas en la red Solana. También se solicitaron medidas de congelamiento de activos y cooperación internacional para reconstruir los movimientos de fondos.

El fallo concluyó que los elementos reunidos no justificaban continuar el proceso penal contra los imputados y dispuso sus sobreseimientos.