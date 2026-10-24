Facundo Moyano confesó que fue a la entrevista con Moria Casán después de tomar whisky

Facundo Moyano reconoció en un audio que llegó a su entrevista con Moria Casán sin dormir y tras tomar whisky. También habló del conflicto con Candela Arizaga.

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que se difundiera un audio suyo en el programa de Moria Casán. En la grabación, el exdiputado y dirigente sindical reconoció en qué condiciones había llegado a una entrevista anterior, cuya repercusión estuvo marcada por su actitud durante el descargo sobre el conflicto con su pareja, Candela Arizaga.

“Ya fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, expresó Moyano en el audio que se escuchó en el ciclo de la conductora, conocida como “La One”.

La declaración volvió a poner el foco en aquella aparición televisiva, en la que el dirigente llegó tarde y se mostró visiblemente alterado mientras intentaba explicar su versión de los hechos.

Qué dijo Facundo Moyano sobre la entrevista con Moria Casán

En el mismo mensaje, Moyano valoró el espacio que le dieron para expresarse y aseguró que la entrevista le permitió hacer una catarsis.

“Y así todo me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis. No dije ‘mi verdad’, dije la verdad, y la verdad la tiene que decir la Justicia, que creo que es evidente”, sostuvo.

Sus palabras se conocieron en medio de la repercusión pública por el conflicto con Candela Arizaga y las distintas versiones que circularon alrededor del caso.

Las acusaciones de Moyano en medio del conflicto

Durante el audio, el dirigente también cuestionó la atención mediática que recibieron las versiones sobre un posible casamiento o un embarazo, y sostuvo que el origen de la controversia era otro.

“Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo, y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo. Lo inventó este tipo”, afirmó, en referencia a las acusaciones que mencionó durante su descargo.

Además, apuntó contra una persona vinculada al episodio y lanzó fuertes calificativos. “Ojalá algún día lo entrevisten para ver lo que es. Yo creo que habla y se van a dar cuenta de lo que es extorsionador, chanta, violento y delincuente. No es un policía, es un delincuente”, manifestó.

Moyano también se refirió al accionar policial durante los hechos y señaló que algunos efectivos le habían transmitido que iban a cuidarlo. Sin embargo, cuestionó la circulación de información sobre lo ocurrido.

El mensaje final de Facundo Moyano

Hacia el cierre de la grabación, el exdiputado expresó su deseo de que la situación termine y aseguró que, desde su perspectiva, lo más importante ya había quedado atrás.

“Espero que termine pronto todo esto. En realidad, para mí ya terminó, lo principal era la salud de Candela”, concluyó.

El audio reavivó la repercusión de su entrevista con Moria Casán y volvió a instalar el conflicto en la agenda del espectáculo. Las declaraciones difundidas corresponden a la versión de Moyano y no constituyen, por sí mismas, una resolución sobre los hechos mencionados.