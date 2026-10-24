El 80% de los argentinos prioriza el equilibrio entre trabajo y vida

Un estudio de Randstad reveló las nuevas prioridades laborales en Argentina. El salario emocional y los esquemas flexibles desplazan al modelo presencial.

Las prioridades del mercado de trabajo atravesaron una transformación profunda y consolidaron un nuevo paradigma donde la calidad de vida ocupa un lugar central. Un relevamiento global reveló que para el 80% de los argentinos la búsqueda de equilibrio entre la actividad laboral y el tiempo personal se convirtió en un aspecto determinante a la hora de tomar decisiones sobre su carrera profesional o evaluar una propuesta de empleo.

El informe, denominado Randstad Workmonitor 2026 y elaborado por la firma líder en gestión de talento, muestra que si bien la remuneración económica mantiene su rol prioritario, las condiciones no monetarias ganaron un protagonismo decisivo. El denominado “salario emocional” —que abarca la flexibilidad horaria, la autonomía para administrar la agenda, el sentido de pertenencia y la alineación de valores con las empresas— se posicionó como el segundo motor de atracción más importante para los trabajadores locales.

El auge de la flexibilidad y la renuncia a los esquemas rígidos

La capacidad de adaptar las jornadas y definir el ámbito desde el cual se desempeñan las tareas se transformó en un filtro excluyente para gran parte de los profesionales. De acuerdo con los datos recopilados en el país, las restricciones o la falta de independencia llevaron a muchos empleados a interrumpir sus contratos o descartar búsquedas en marcha:

Renuncias por rigidez: un 31% de los trabajadores argentinos afirmó haber dejado un puesto por no contar con un margen suficiente de flexibilidad.

un 31% de los trabajadores argentinos afirmó haber dejado un puesto por no contar con un margen suficiente de flexibilidad. Falta de autonomía: el 20% de los encuestados dejó su trabajo ante la imposibilidad de fijar sus propios plazos y organizar sus horarios.

el 20% de los encuestados dejó su trabajo ante la imposibilidad de fijar sus propios plazos y organizar sus horarios. Rechazo a la presencialidad total: el 36% no aceptaría una oferta laboral que impida trabajar de manera remota o bajo esquemas híbridos, mientras que un 40% descartaría propuestas sin flexibilidad horaria.

La visión de las empresas sobre la realización personal

El escenario actual refleja un cambio cultural que abarca a distintas generaciones de empleados, con un impacto especialmente visible en los grandes centros urbanos del país. La búsqueda de espacios de desarrollo individual pasó a formar parte del diálogo diario dentro de las áreas de recursos humanos y la gestión de equipos.

“El trabajo dejó de ser solamente una fuente de ingresos para convertirse también en un espacio de crecimiento, aprendizaje y realización”, explicó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay. La ejecutiva destacó que en las organizaciones se comenzó a integrar el bienestar como un eje transversal, donde los trabajadores tienen una mayor claridad sobre sus prioridades personales y muestran una menor disposición a resignarlas frente a modelos tradicionales.