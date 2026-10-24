Milei cruzó a Lula por decir que en Argentina se come carne de burro

Javier Milei cuestionó a Lula por afirmar que en Argentina se come carne de burro por la pobreza. El Presidente respondió con datos de consumo de carne vacuna.

El presidente Javier Milei salió al cruce de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que afirmara durante un debate televisivo que en Argentina se consume carne de burro como consecuencia de la pobreza. El mandatario argentino rechazó sus dichos en redes sociales y lo acusó de impulsar una campaña negativa contra sus adversarios políticos.

La polémica se desató durante el debate entre Lula y Flávio Bolsonaro, realizado el viernes por la noche y transmitido por TV Globo, en el marco de la disputa política en Brasil.

En ese intercambio, el presidente brasileño cuestionó el rumbo económico argentino y mencionó el aumento de la pobreza. “En Argentina la pobreza llegó al 40% y la gente come carne de burro”, sostuvo Lula al referirse al gobierno de Milei.

La respuesta de Javier Milei contra Lula

La réplica del Presidente llegó a través de su cuenta en la red social X, donde compartió una publicación del economista Antonio Aracre que cuestionaba la afirmación del mandatario brasileño.

“LULA LADRÓN Y MENTIROSO”, escribió Milei. En el mismo mensaje, acusó al equipo político del líder del Partido de los Trabajadores (PT) de utilizar datos falsos para perjudicar a sus adversarios y calificó la estrategia como una “campaña negativa”.

El cruce sumó un nuevo capítulo a las diferencias entre ambos mandatarios, que mantienen posiciones enfrentadas sobre el rumbo económico de la Argentina y el papel del Estado.

Los datos sobre el consumo de carne vacuna que difundió Milei

Para respaldar su respuesta, Milei se apoyó en los datos difundidos por Aracre, quien compartió cifras atribuidas a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el consumo de carne bovina en la región.

Según los valores citados en esa publicación, Argentina registra un consumo anual de 46,9 kilos de carne vacuna por habitante, mientras que Brasil alcanza los 35,4 kilos por persona.

Esos indicadores fueron utilizados para cuestionar los dichos de Lula. Sin embargo, las cifras de consumo de carne bovina no permiten, por sí solas, determinar si existen casos de consumo de carne de burro ni explicar las causas de esas prácticas.

El cruce ocurrió durante el debate presidencial en Brasil

La referencia a la Argentina apareció cuando Lula le preguntó a Flávio Bolsonaro si pretendía adoptar la “motosierra de Milei”, en alusión al programa de ajuste impulsado por el Gobierno argentino.

El mandatario brasileño vinculó sus críticas con la situación social argentina, mientras que Bolsonaro respondió que la izquierda había gobernado durante años y dejado al país en una situación económica crítica.

Las declaraciones trasladaron la discusión política brasileña al escenario argentino y provocaron una respuesta directa de Milei, que volvió a cuestionar públicamente al presidente de Brasil.