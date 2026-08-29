Septiembre llega con nuevos aumentos: cuánto subirán alquileres, prepagas y servicios

Septiembre llega con aumentos en alquileres, prepagas y servicios. Además, el Gobierno debe definir las tarifas de luz, gas y combustibles.

Septiembre comenzará con nuevos aumentos que impactarán en el presupuesto de los hogares. Entre las subas ya confirmadas aparecen los alquileres, las cuotas de las prepagas, los colegios privados y los servicios de internet, cable y telefonía. Además, todavía quedan por definirse algunos ajustes importantes.

El incremento más fuerte será para los contratos de alquiler que todavía se encuentran alcanzados por la antigua ley. En septiembre, tendrán una actualización del 35,52%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El porcentaje es levemente superior al de agosto, cuando el aumento había sido del 34,95%, y al de julio, que había alcanzado el 34,04%. Si bien el indicador mostró una marcada desaceleración respecto de los niveles registrados durante 2025, continúa representando un impacto significativo para quienes todavía tienen contratos bajo ese esquema.

Las prepagas aplicarán nuevas subas

Las empresas de medicina prepaga también ajustarán sus cuotas durante septiembre. Al menos cinco de las principales compañías comunicaron a sus afiliados aumentos de hasta 2,5%.

La actualización también alcanzará a los copagos en los planes que los contemplan. Las empresas atribuyeron las subas al incremento de los costos del sistema de salud, entre ellos los insumos médicos, los honorarios profesionales, los alquileres y los servicios tercerizados.

Para las familias que cuentan con cobertura privada, el nuevo aumento se sumará al resto de las modificaciones previstas para el mes.

Internet, cable y telefonía también tendrán aumentos

Los servicios de telecomunicaciones tampoco quedarán al margen de los ajustes. Las empresas comenzaron a informar a sus clientes que desde los primeros días de septiembre aplicarán nuevos incrementos.

Los aumentos rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá del servicio contratado y de cada operadora. De esta manera, las facturas de internet, cable y telefonía tendrán nuevos valores a partir del próximo mes.

Los colegios privados también tendrán incrementos en sus cuotas, sumando otro gasto relevante para las familias con hijos en edad escolar.

Mientras tanto, todavía quedan algunas definiciones oficiales. El Gobierno deberá establecer las nuevas tarifas de luz y gas para septiembre y resolver qué ocurrirá con el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene incidencia directa sobre los precios finales de la nafta y el gasoil.

Con este escenario, septiembre comenzará con varios aumentos ya definidos y otros todavía pendientes de confirmación. Para los hogares, el impacto se concentrará especialmente en gastos fijos como la vivienda, la salud, la educación y los servicios.