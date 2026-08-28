El salario mínimo vuelve a estar en discusión: cuánto se cobra hoy y qué aumento se espera

El Consejo del Salario se reúne este viernes para definir una nueva suba del mínimo. El haber actual es de $376.600 y buscan elevar el piso salarial.

El Consejo del Salario se reúne este viernes para definir una nueva suba del mínimo. El haber actual es de $376.600 y buscan elevar el piso salarial.

El Gobierno, los gremios y las empresas vuelven a negociar

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este viernes de manera virtual para discutir una nueva actualización del salario mínimo. El haber vigente es de $376.600 para los trabajadores mensualizados y la decisión tendrá impacto también sobre otras prestaciones vinculadas al piso salarial.

La convocatoria principal está prevista para las 12:30. En caso de que no se alcance la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar un acuerdo, se estableció una segunda audiencia para las 14. Antes, a las 10, el organismo analizará los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

La última reunión del Consejo se realizó el 25 de noviembre de 2025 y terminó sin un acuerdo entre las partes. En ese escenario, el Poder Ejecutivo quedó habilitado para establecer el incremento mediante un laudo.

Actualmente, el salario mínimo es de $376.600 mensuales para los trabajadores que cumplen una jornada legal completa, mientras que para los jornalizados alcanza los $1.883 por hora.

Qué impacto puede tener la nueva actualización

A diferencia de las jubilaciones y de algunas asignaciones sociales, el Salario Mínimo, Vital y Móvil no cuenta con un mecanismo de actualización automática vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por eso, su modificación depende de la negociación entre representantes del Gobierno, las organizaciones sindicales y el sector empresario.

El monto definido no alcanza solamente a quienes perciben directamente el salario mínimo. También interviene en el cálculo de determinadas prestaciones, entre ellas el seguro por desempleo, y funciona como una referencia para otros sectores del mercado laboral.

La discusión se desarrolla además en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. De acuerdo con un análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA (IIEP-UBA), el haber acumula una caída real del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

El deterioro llevó al salario mínimo a ubicarse, en términos reales, por debajo de los niveles registrados en 2001 y muy lejos de su máximo histórico, alcanzado en septiembre de 2011.

El objetivo de llevar el piso salarial a $1 millón

En paralelo con la discusión formal del Consejo del Salario, el Gobierno busca promover remuneraciones de al menos $1.000.000 en los sectores cuyos ingresos quedaron más rezagados.

La estrategia contempla acuerdos directos entre sindicatos y cámaras empresariales en actividades como Maestranza, la construcción y Sanidad. Esos entendimientos luego deberán ser homologados oficialmente.

La cifra de $1 millón aparece así como una referencia dentro de la política salarial del Gobierno, aunque no significa que ese monto vaya a convertirse automáticamente en el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La definición que surja del Consejo será seguida de cerca por trabajadores y empresas, ya que determinará el nuevo piso legal de las remuneraciones y tendrá efectos indirectos sobre distintas prestaciones vinculadas al salario mínimo.