El Gobierno propone un salario de $1,07 millones como piso para las paritarias

La Secretaría de Trabajo busca que los nuevos acuerdos salariales garanticen ese ingreso mediante bonos o sumas fijas. La CGT cuestionó la iniciativa y reclamó que las paritarias sigan siendo de libre negociación.

El Gobierno de Javier Milei busca impulsar un salario mínimo garantizado de $1.070.000 para agosto de 2026 en los nuevos acuerdos paritarios. La propuesta es promovida por la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, y apunta principalmente a los convenios cuyos salarios se encuentran por debajo de ese nivel.

La iniciativa se da en medio de la renegociación de distintos convenios colectivos y del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Según fuentes oficiales, el objetivo es que los trabajadores alcancen ese piso de ingresos a través de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos acordados en cada paritaria.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que el monto deberá ser negociado entre los sindicatos y las cámaras empresarias y posteriormente homologado por el organismo.

Entre los sectores en los que el Gobierno busca promover este esquema mencionaron a Maestranza, la UOCRA y Sanidad, debido a que existen categorías salariales cuyos ingresos se encuentran por debajo del monto propuesto.

Cómo funcionaría el salario mínimo garantizado

La propuesta oficial no establece un aumento porcentual uniforme para todos los trabajadores. El mecanismo planteado consiste en que las partes acuerden los incrementos correspondientes a cada convenio y, cuando sea necesario, se incorporen sumas fijas o bonos para alcanzar el piso de $1.070.000.

De acuerdo con el planteo del Gobierno, estas sumas tendrían carácter no remunerativo. Desde el entorno de Cordero remarcaron además que no existe actualmente un porcentaje mensual que el Ejecutivo pretenda imponer como referencia para las negociaciones.

La principal directiva oficial, según explicaron desde Trabajo, es que los aumentos salariales no generen una presión adicional sobre los precios.

La CGT cuestionó la propuesta

La iniciativa generó reparos dentro de la CGT. Desde la central sindical señalaron que desconocían formalmente la propuesta y cuestionaron que el Gobierno intervenga en las negociaciones paritarias.

Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, sostuvo que la idea podría ser positiva si efectivamente implica una mejora en los ingresos de los trabajadores, aunque advirtió que el incremento debería contemplar también el porcentaje de aumento salarial.

El dirigente sindical defendió además el principio de libre negociación entre sindicatos y empresas y cuestionó que las paritarias sean utilizadas como una herramienta para contener la inflación.

Según la CGT, limitar la recuperación de los salarios puede afectar el consumo y profundizar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, con un eventual aumento del endeudamiento de los hogares.

La propuesta del Gobierno deberá ahora ser discutida en las distintas negociaciones colectivas antes de que pueda convertirse en parte efectiva de los nuevos convenios.