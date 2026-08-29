Facundo Jones Huala seguirá detenido: la Justicia extendió la prisión preventiva

La Justicia de Bariloche extendió por 90 días la prisión preventiva de Facundo Jones Huala, acusado por hechos de violencia en la Patagonia.

La Justicia de Bariloche resolvió extender por 90 días la prisión preventiva de Facundo Jones Huala, quien continuará detenido mientras avanza una investigación por presuntos hechos de violencia en la Patagonia. La medida fue dispuesta este viernes y extenderá su detención hasta el 23 de noviembre de 2026.

El juez Leandro Gómez Constenla hizo lugar al pedido presentado por la Unidad Fiscal y estableció que la prórroga comenzará a regir desde el vencimiento de la medida anterior.

Jones Huala permanece alojado en la Unidad 14 de Esquel y está acusado de los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.

La investigación está vinculada con su presunta participación en hechos atribuidos a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Los argumentos de la Fiscalía

La Fiscalía sostuvo que la investigación tiene previsto un plazo de dos años y consideró que la extensión de la prisión preventiva resulta razonable y proporcional. Jones Huala permanece detenido desde el 6 de junio de 2025.

Otro de los argumentos planteados por los fiscales está relacionado con la eventual pena que podría recibir en caso de ser condenado. Según la acusación, los delitos investigados contemplan una pena de entre cinco y 20 años de prisión y, por sus características, una eventual condena sería de cumplimiento efectivo.

La Fiscalía también señaló que considera improbable que, ante una eventual condena, se aplique el mínimo de la escala penal. En ese planteo tuvo en cuenta que Jones Huala registra una condena anterior y podría ser declarado reincidente.

De esta manera, el juez avaló la continuidad de la medida cautelar mientras sigue adelante la investigación.

Qué planteó la defensa

La defensa cuestionó la decisión de mantener a Jones Huala detenido y sostuvo que no existen motivos para considerar que pueda interferir en el avance de la investigación.

Además, anticipó que analiza presentar un recurso de impugnación contra la resolución judicial.

Con la decisión adoptada este viernes, el dirigente mapuche permanecerá privado de su libertad hasta el 23 de noviembre de 2026, mientras la causa continúa en etapa de investigación y se define su evolución procesal.