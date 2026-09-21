Seis de cada diez argentinos se endeudaron en los últimos seis meses para cubrir gastos básicos

Un relevamiento de Zentrix Consultora indicó que el 60,2% tomó algún crédito o deuda. Entre quienes recurrieron al financiamiento, el 55,6% lo destinó a alimentos y salud y otro 20,4% a tarifas y servicios.

El 60,2% de los argentinos tomó alguna deuda o crédito durante los últimos seis meses, según el Monitor de Opinión Pública (MOP) correspondiente a agosto, elaborado por Zentrix Consultora. El relevamiento también mostró dificultades para llegar a fin de mes y un fuerte peso de los gastos básicos entre quienes debieron recurrir al financiamiento.

De acuerdo con el estudio, el 65% de los encuestados aseguró que se queda sin ingresos antes del día 20 de cada mes. En tanto, el 44,4% no supera el día 15 y el 12,2% agota sus recursos antes del día 5.

La situación presenta diferencias según el nivel socioeconómico. Entre las personas de clase baja, el 87,6% señaló que se queda sin ingresos antes del día 20, mientras que en la clase alta esa proporción se ubicó en el 7,3%.

También se registraron diferencias por edad. El 83,3% de los jóvenes de entre 18 y 39 años no llega con sus ingresos al día 20, frente al 60,3% de los mayores de 60 años.

El endeudamiento alcanza al 70,2% de las personas de clase baja y al 67,1% de los jóvenes de entre 18 y 39 años. Entre quienes tomaron deuda, el 55,6% indicó que la utilizó para cubrir alimentos y gastos de salud, mientras que el 20,4% la destinó al pago de tarifas y servicios.

Según el informe, en la clase baja la proporción destinada a alimentos, salud, tarifas y servicios supera el 85%, mientras que entre los sectores de mayores ingresos el crédito presenta una distribución más diversificada e incluye la adquisición de bienes durables.

La percepción sobre la economía

La evaluación de la situación económica nacional continuó siendo mayoritariamente negativa. El 59,4% de los consultados la calificó como mala o muy mala, aunque el indicador mostró una mejora respecto de julio, cuando había alcanzado el 61,8%.

La percepción sobre la economía personal también registró una variación positiva: quienes evaluaron favorablemente su situación pasaron del 27,2% en julio al 29,8% en agosto.

En paralelo, el 65,8% de los encuestados manifestó que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja la suba de precios que percibe en su vida cotidiana. Además, el 81,2% consideró que sus ingresos no logran superar la inflación.

Ingresos y empleo, entre las principales preocupaciones

El ranking de preocupaciones relevado en agosto mostró un cambio respecto de las mediciones anteriores. Ingresos y salarios se ubicaron en el primer lugar, con el 50,1%, seguidos por la incertidumbre económica, con el 49,8%, y el desempleo, con el 40,9%.

La corrupción quedó en el cuarto puesto, mientras que la inflación registró el menor porcentaje entre las diez opciones consultadas, con el 12,7%.

Frente a la pregunta sobre las expectativas para los próximos doce meses, las respuestas estuvieron encabezadas por sentimientos vinculados con la incertidumbre y la angustia. Al mismo tiempo, la esperanza también apareció entre las expresiones más mencionadas.

Cómo se realizó el relevamiento

El Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora reunió 1.466 casos válidos de alcance nacional. La medición se realizó entre el 25 y el 31 de agosto de 2026 mediante un cuestionario autoadministrado en línea, con una muestra ponderada por región, edad, sexo y voto declarado.

Según la ficha técnica, el margen de error teórico es de ±2,1%, con un nivel de confianza del 95%. El estudio corresponde a población residente en la Argentina y sus resultados no deben extrapolarse directamente a niveles subnacionales sin considerar las características metodológicas de la muestra.