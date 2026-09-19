“Bananazo” en Formosa: productores regalarán 5000 kilos de fruta para reclamar por la crisis

Productores bananeros de Formosa regalarán 5000 kilos de fruta este sábado en Laguna Blanca para reclamar por los bajos precios y la falta de compradores.

Productores bananeros del norte de Formosa realizarán este sábado 19 de septiembre una protesta para visibilizar la crisis que atraviesa el sector. La medida tendrá una particularidad: regalarán 5.000 kilos de banana a quienes circulen por la zona.

La movilización es impulsada por la Federación Agraria Argentina (FAA), filial Laguna Naineck, y se llevará adelante desde las 15 en las inmediaciones del cruce de la Ruta Nacional 86 y la Ruta Provincial 2, cerca de Laguna Blanca.

Los productores anticiparon que no realizarán un corte de tránsito. En cambio, colocarán los cajones de fruta a la vera de la ruta y entregarán bananas de manera gratuita a vecinos, automovilistas y viajeros.

El objetivo es mostrar la cantidad de producción que permanece acumulada en las chacras por la falta de compradores y los bajos valores que reciben los agricultores.

Reclaman por los bajos precios de la banana

Uno de los principales reclamos está relacionado con el precio que reciben los productores por su cosecha.

El dirigente de la FAA Pánfilo Ayala sostuvo que las familias trabajan a pérdida y afirmó que actualmente se paga alrededor de $2.000 por una caja de 22 kilos de banana verde.

Según explicó, ese valor no alcanza para cubrir los costos de producción y deja a los productores sin rentabilidad para sostener la actividad.

A la falta de precios sostenibles se suma la dificultad para colocar la producción en los principales mercados de consumo, una situación que, de acuerdo con los productores, provoca que miles de kilos de fruta terminen perdiéndose en las chacras.

Una protesta que busca visibilizar la crisis

Desde la filial de Laguna Naineck también reclaman respuestas de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Entre las medidas que plantean se encuentran mecanismos de contención comercial, precios sostén y herramientas de financiamiento para los pequeños y medianos productores.

La protesta se suma a otros reclamos realizados durante los últimos años por el sector bananero formoseño, que también cuestiona el impacto de la fruta importada sobre la producción local.

Con la entrega gratuita de las 5 toneladas de banana, los productores buscarán llevar su reclamo directamente a quienes transiten por una de las principales rutas de la zona y mostrar el impacto de la falta de comercialización sobre las familias que viven de la actividad.