Becas Progresar: qué inscripción sigue abierta y cuáles ya cerraron

La segunda convocatoria de 2026 ya cerró para Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería. La línea de Formación Profesional continúa abierta hasta el 27 de noviembre.

La segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 ya cerró para las líneas destinadas a la educación obligatoria, el nivel superior y Enfermería. En tanto, todavía hay tiempo para anotarse en Progresar Formación Profesional, cuya inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

El cronograma fue establecido por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 485/2026. La norma fijó el período del 10 de agosto al 4 de septiembre para Progresar Obligatorio y del 18 de agosto al 11 de septiembre para las líneas de Educación Superior y Enfermería.

Qué líneas de Progresar siguen abiertas

La alternativa que continúa disponible es Progresar Formación Profesional, destinada a jóvenes que realizan cursos o trayectos formativos vinculados con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La inscripción para esta línea comenzó el 27 de abril y permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

Entre los requisitos generales se encuentra tener entre 18 y 24 años, aunque el límite se extiende hasta los 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. También existen ampliaciones para determinados grupos priorizados.

Además, los ingresos del postulante y su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y es necesario realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el INET.

Qué pasó con Progresar Superior y Enfermería

Para quienes estudian carreras universitarias, terciarias o Enfermería, la segunda convocatoria ya finalizó el 11 de septiembre. La normativa oficial estableció esa misma fecha como cierre para las líneas de Fomento de la Educación Superior y Progresar Enfermería.

En el caso de Progresar Superior, los estudiantes que se inscribieron en esta segunda convocatoria pueden acceder a hasta seis cuotas, siempre que cumplan con las condiciones académicas y demás requisitos del programa.

Los requisitos generales incluyen condiciones de edad, trayectoria académica y situación socioeconómica. Para Educación Superior, los ingresantes deben encontrarse dentro del rango de edad establecido y los estudiantes avanzados pueden acceder hasta los 30 años, con ampliaciones previstas para determinados grupos. Los ingresos del estudiante y su grupo familiar no deben superar tres SMVM.

Cómo se realiza el trámite

Las inscripciones a Progresar se realizan a través de la plataforma oficial del programa y requieren contar con una cuenta de Mi Argentina para validar la identidad.

Una vez realizada la postulación, el estudiante puede consultar el estado de su solicitud desde la plataforma y seguir las comunicaciones oficiales sobre los resultados.

La inscripción es gratuita y el trámite es personal. Para Formación Profesional, quienes todavía no realizaron la solicitud tienen tiempo hasta el 27 de noviembre para completar el proceso.