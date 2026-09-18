Casa Militar asumirá toda la seguridad de la Quinta de Olivos

El Gobierno decidió que Casa Militar concentre la seguridad de la Quinta de Olivos y otras residencias presidenciales. El traspaso será en 60 días.

El Gobierno anunció cambios en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos y dispuso que Casa Militar pase a concentrar las tareas vinculadas con el resguardo del presidente Javier Milei, su familia y las residencias presidenciales.

La decisión fue comunicada este jueves por el Ejecutivo y, según la explicación oficial, apunta a reforzar los niveles de seguridad y simplificar la estructura administrativa que actualmente funciona en la residencia presidencial.

Casa Militar, bajo la conducción del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Quinta de Olivos y también de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

Por qué el Gobierno decidió modificar el esquema de seguridad

De acuerdo con el comunicado difundido por la Casa Rosada, la medida busca “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”.

Entre los argumentos mencionados por el Ejecutivo aparecen la denominada “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

El Gobierno considera que la llegada del pontífice implicará un movimiento extraordinario de personas vinculadas con obras, servicios y tareas de acondicionamiento, lo que representaría un desafío adicional para el dispositivo de seguridad presidencial.

Sin embargo, fuentes de Casa Rosada citadas por TN señalaron que también hubo un motivo inmediato detrás de la decisión: supuestas filtraciones que, según esas fuentes, habrían afectado la seguridad presidencial.

En ese contexto, el Ejecutivo decidió desvincular a 12 integrantes del personal civil y reubicar a otros trabajadores en distintas dependencias, incluida la Casa Rosada.

Estas versiones sobre las filtraciones forman parte de la explicación aportada por fuentes oficiales y no fueron detalladas públicamente en el comunicado sobre la reestructuración.

Qué tareas seguirán a cargo del personal civil

Como parte de la reorganización, la Presidencia decidió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que hasta ahora tenía a su cargo el funcionamiento de la Quinta.

La medida no implica que todo el personal civil sea reemplazado por efectivos de Casa Militar. Las tareas administrativas, de limpieza y de cocina continuarán siendo realizadas por trabajadores civiles.

El principal cambio estará concentrado en las funciones de seguridad y control, que pasarán a depender de Casa Militar.

Según el Gobierno, la modificación permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece en la residencia.

El traspaso de responsabilidades y bienes se realizará durante los próximos 60 días.

Con esta decisión, Casa Militar amplía sus competencias en materia de seguridad presidencial. El organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y tiene intervención en los dispositivos de protección del Presidente tanto en la Casa Rosada como en los distintos lugares donde desarrolla sus actividades, dentro y fuera del país.