Rurales de la provincia rechazaron la desregulación de la vacunación contra la aftosa

Crece el rechazo de entidades del campo a una resolución del Senasa apoyada por Federico Sturzenegger que desregula a partir del año que viene la vacunación contra la fiebre aftosa.

Las 16 sociedades rurales del sudeste bonaerense nucleadas en Carbap se reunieron esta semana para tratar el tema y salieron con un duro comunicado en el que advierten que la medida del Gobierno “desarma el sistema sanitario que controló y erradicó la fiebre aftoso en el país”.

La resolución 201/2026 del Senasa, que permite desde 2027 la libre elección de veterinarios privados para la vacunación antiaftosa y antibrucélica, barriendo así con el control que en este esquema vienen manteniendo las fundaciones sanitarias.

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Para las rurales del sudeste, con esto se desarma el sistema por el cual las campañas de vacunación son auditables por Senasa y atomiza de forma “incontrolable” su operatividad, impidiendo llevar un orden y control para su efectivo cumplimiento.

Además, advirtieron que la nueva normativa “hará imposible auditar y garantizar la cadena de frío, condición fundamental para mantener la eficacia de las vacunas”.

La medida había sido fuertemente celebrada por Sturzenegger que, en un posteo en X sostuvo que esa decisión “revoluciona la aplicación de la vacuna aftosa en argentina, respondiendo a una demanda de años del sector ganadero”.

“La resolución también sube al ruedo a los veterinarios que podrán registrarse libremente para ellos también ofrecer el servicio, quizás comprando las vacunas a un distribuidor nacional, al ente o directamente a los laboratorios. Los entes seguirán, pero ahora estarán obligados a competir en un ecosistema mucho más diverso”, dijo el ministro de Desregulación.

La discusión por la potestad en el manejo de la vacunación anti aftosa se desató desde el arranque del gobierno de Javier Milei y genera tensiones internas en la Mesa de Enlace.

Ya en 2024, LPO contó que la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a impulsar la libre elección del productor al momento de vacunar.

A 32 años del último foco de fiebre aftosa y libre el país de esa enfermedad, en la Rural hay quienes creen que el sistema de fundaciones se “desvirtuó” y plantean que los productores puedan vacunar si necesidad de pagarle a estos entes. Pero en CRA y Carbap salieron fuerte en defensa de las fundaciones.

En esa línea fue el mensaje de las rurales del sudeste: “Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el SENASA, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque”, advirtieron.

Frente a eso, le propusieron al Senasa “rever la medida dictada” y establecer un “sistema de control conjunto (Estado/privados) que permita monitorear, evaluar y eventualmente corregir costos, teniendo en cuenta que la fortaleza de este sistema se ha basado en el financiamiento y manejo de los recursos por parte de los propios interesados, que son los productores ganaderos”.

“En caso de entrar en vigencia la Resolución 201/2026, queremos deslindar todo tipo de responsabilidades ante cualquier fracaso sanitario futuro”, señalaron en las rurales del sudeste.