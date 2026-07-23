La baja del riesgo país impulsa una nueva ola de empresas argentinas rumbo a Wall Street

La fuerte caída del riesgo país volvió a poner al mercado de capitales en el centro de la escena. Luego de que Genneia e YPF Luz confirmaran que avanzan con sus ofertas públicas iniciales (IPO) en Estados Unidos, en la City comenzó a instalarse una pregunta: ¿qué otras empresas argentinas podrían seguir el mismo camino si se consolida la baja del costo del financiamiento?

Para los operadores, el cambio de escenario financiero empieza a modificar decisiones que hasta hace pocos meses parecían inviables. Con un riesgo soberano en descenso, las compañías pueden acceder a capital a un costo menor y financiar proyectos de expansión mediante emisiones de acciones o deuda.

“No es casualidad que los primeros movimientos aparezcan ahora. La caída del riesgo país mejora las valuaciones y reduce el rendimiento que exigen los inversores. Eso hace mucho más atractiva una colocación de acciones”, comentó a LPO un operador financiero.

La explicación es financiera. El riesgo país forma parte del cálculo que realizan los inversores para determinar el rendimiento esperado de una empresa. Cuanto menor es esa prima, menor resulta el costo del capital y más atractiva se vuelve la posibilidad de salir al mercado para financiar inversiones.

En ese contexto, el sector energético aparece como el principal candidato a protagonizar una nueva etapa del mercado de capitales. Las empresas vinculadas a Vaca Muerta, la generación eléctrica y las energías renovables son las que enfrentan mayores necesidades de inversión y, por lo tanto, las que más pueden beneficiarse de una baja en el costo del financiamiento.

El operador financiero consultado por LPO sostuvo que, si el proceso de estabilización continúa, el mercado empezará a mirar a otras compañías del sector energético. “Hoy no hay anuncios, pero una de las empresas que siempre aparece en las conversaciones es Tecpetrol. Por el volumen de inversiones que demanda Vaca Muerta, una apertura parcial de capital podría convertirse en una herramienta para financiar el crecimiento si las condiciones del mercado siguen mejorando”, explicó.

El especialista agregó que otro caso que despierta expectativas es el de AySA. “Si el Gobierno avanza con la privatización, una alternativa lógica sería colocar una parte del capital en la Bolsa. Es un esquema que ya se utilizó en otros procesos de privatización en distintos países y podría servir para ampliar la base de inversores sin desprenderse necesariamente del total de la compañía”, señaló.

Respecto de Vista Energy, aclaró que la situación es distinta porque la empresa ya cotiza en la Bolsa de Nueva York. “Vista no haría una IPO porque ya es una compañía pública. Lo que sí podría ocurrir, si el costo del capital sigue bajando, es una emisión secundaria de acciones, o follow-on, para financiar nuevas adquisiciones o acelerar inversiones. Es una herramienta habitual entre empresas que ya tienen acceso a los mercados internacionales”, concluyó.

En el mercado también sostienen que una eventual recuperación de la categoría de mercado emergente por parte de Argentina podría convertirse en otro factor determinante. Ese cambio permitiría el ingreso de fondos internacionales que hoy tienen restringidas sus inversiones en acciones argentinas, incrementando la demanda por los papeles locales y mejorando las condiciones para nuevas colocaciones.

“No alcanza únicamente con que baje el riesgo país. También tiene que existir demanda de los inversores y valuaciones atractivas. Pero claramente el contexto es mucho más favorable que el que tenían las empresas hace uno o dos años”, explicó el operador consultado por LPO.

Aun así, los especialistas advierten que todavía quedan desafíos por resolver. La consolidación del equilibrio macroeconómico, la normalización del mercado cambiario y la continuidad de la baja del riesgo país serán determinantes para que el renovado interés por las IPOs se transforme en operaciones concretas.

Por ahora, Genneia e YPF Luz marcaron el camino. En la City creen que, si el proceso de estabilización económica continúa y Argentina logra seguir reduciendo su costo de financiamiento, el mercado volverá a convertirse en una herramienta de fondeo para grandes proyectos de inversión, especialmente en energía, un sector que concentra buena parte de las apuestas sobre el crecimiento de los próximos años.