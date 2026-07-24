El gobierno de Kicillof proyecta convertir en autovía la ruta que une Mar del Plata con Necochea

El gobierno de Axel Kicillof avanzará en los procesos técnicos para contar con un proyecto de autovía para la Ruta Provincial 88 que une Mar del Plata con Necochea.

Así lo expuso Gabriel Katopodis este jueves, luego de reunirse con la madre de Ana Peralta Rondanina, una joven de 15 años que falleció días atrás a raíz de un accidente en esa ruta, hecho que conmocionó a Necochea y reflotó el reclamo de una autovía en esa traza.

“Lo que le manifesté es la posibilidad de dar un primer paso. ¿Cuál es? Tener un proyecto que sea viable para la doble vía de la Ruta 88”, dijo el ministro de Infraestructura provincial al medio necochense Ecos Diarios y en referencia a la charla que mantuvo con la madre de la joven.

Al señalar que se trata de “un proyecto complejo y costoso”, Katopodis sostuvo que en la Provincia se van a “abocar fuertemente a tenerlo técnicamente elaborado para después empezar a buscar la posibilidad de financiarlo o incluso ejecutarlo por etapas”.

Fuentes ministeriales señalaron a LPO que se revisarán los antecedentes y se va a “priorizar” en Vialidad provincial el diseño de un proyecto. “Es algo que demandará estudios y tiempo”, aclararon en la Provincia para agregar que, una vez que se realice el proyecto, hay que lograr licencia social y, por último, buscar financiamiento.

Considerando que se trata de una obra multimillonaria, en Infraestructura señalaron que es necesario obtener financiamiento de algún organismo internacional para avanzar.

“No hay ninguna posibilidad de que podamos financiar una obra si no tenemos primero ese proyecto. Mi compromiso con la familia de Ana fue exactamente ese: trabajar rápidamente, contrarreloj, para tener un proyecto que, en principio, debiera ser una autovía entre Necochea y Mar del Plata”, dijo Katopodis..

Y agregó: “Si digo que la obra se va a hacer o que va a comenzar tal día, estaría mintiendo. Hoy no tiene asignado ningún financiamiento”.

Aunque dijo que la Ruta 88 registra un buen estado de la carpeta asfáltica, Katopodis focalizó en el aumento del caudal vehicular que transita por esa traza, sobre todo en lo relativo al movimiento portuario, algo que motiva a una ampliación de ese corredor.