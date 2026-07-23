Kicillof y Alak encabezarán un homenaje a Evita en La Plata

El gobernador y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, junto al intendente platense y titular del PJ local Julio Alak, encabezarán en La Plata el acto homenaje a Eva Perón a 74 años de su fallecimiento.

La actividad, que también es impulsada por la Comisión Permanente de Homenajes a Eva Perón, tendrá lugar el domingo 26 de julio a las 12 horas en Plaza Moreno (14 entre 51 y 53).

La ceremonia contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de organizaciones sociales, sindicales y de la comunidad, que compartirán palabras alusivas a su vida y obra.

Durante la jornada se recordará el legado de Eva Perón como símbolo de justicia social, derechos y compromiso con los sectores más vulnerables.

Desde la organización invitaron a vecinos y vecinas de La Plata a sumarse al homenaje para reivindicar los valores de solidaridad y trabajo que Eva Perón representó.