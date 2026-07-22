Romo presentó un proyecto para cobrar a los extranjeros el uso de universidades y hospitales en la provincia

El diputado libertario Agustín Romo presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para arancelar a ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país el uso de hospitales públicos y universidad.

“Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron”, dijo el diputado.

Respecto del sistema sanitario el proyecto establece que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban a través de un seguro de salud o a vía un tercero.

Además, destaca que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de emergencia que conlleven riesgo de vida y que el eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente.

Quedan exceptuados del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles por razones de salud pública.

Respecto del régimen arancelario en las universidades, la iniciativa de Romo establece que estos centros de estudio de gestión estatal deberán establecer retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

Según el proyecto -que lleva la firma de 18 de los 20 diputados del bloque y la de Guillermo Montenegro (PRO)- serán los órganos superiores de cada institución quienes fijarán los montos, modalidades de pago y mecanismos de actualización dentro del marco de esta ley.

En tanto, agrega que el ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, montos facturados y percibidos, exenciones, costos administrativos y destino de los recursos, sin datos personales.

“Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses”, dice Romo en los fundamentos del proyecto.

El diputado de Las Fuerzas del Cielo plantea que mantener hospitales, adquirir medicamentos, pagar insumos, mejorar edificios y financiar universidades exige una inversión permanente.

“Por tanto, no resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”.

En el texto sostiene que su proyecto no busca negar la atención médica ni desconocer la dignidad de nadie. “Por el contrario -plantea Romo- sino que quienes no tengan residencia permanente afronten el costo de las prestaciones que reciben, ya sea mediante un seguro de salud, la cobertura de un tercero responsable o el pago del arancel correspondiente”.

El cobro se instrumentará mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una estructura provincial que ya cuenta con mecanismos de facturación, nomencladores y administración de recursos.

La idea del diputado es evitar que se cree una nueva burocracia y que el dinero recuperado vuelve al sistema sanitario, permitiendo adquirir medicamentos, equipamiento e insumos y mejorar la capacidad de atención de los hospitales públicos.

“La misma lógica debe aplicarse a la educación universitaria provincial. Las universidades se sostienen con recursos aportados por los ciudadanos y residentes que contribuyen todos los días al funcionamiento del Estado. Por ello, quienes vengan al país sin residencia permanente para cursar una carrera universitaria deben realizar una contribución razonable”, agregar Romo en los fundamentos.