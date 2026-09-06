Qué puede pasar con el dólar en septiembre: los factores que podrían sostener la estabilidad

El dólar mayorista ronda los $1.500 y septiembre comenzó con señales que podrían aliviar la presión cambiaria. El agro, las menores importaciones de energía y el ingreso de divisas por deuda aparecen como claves para las próximas semanas.

El mercado cambiario comenzó septiembre con señales más favorables para el Gobierno. Menores importaciones de energía, liquidaciones del agro, nuevas emisiones de deuda y una posible moderación de la demanda de dólares aparecen entre los factores que podrían contener la presión sobre el tipo de cambio.

El dólar mayorista se mantuvo en torno a los $1.500 en las últimas jornadas y los analistas privados siguen de cerca la evolución de la oferta y la demanda de divisas durante un mes que también estará atravesado por el calendario financiero y las expectativas electorales.

Uno de los principales elementos que podría jugar a favor es la menor necesidad de dólares para pagar importaciones energéticas. Con el final de los meses de mayor consumo de gas natural licuado (GNL) y combustibles, se espera una reducción de la demanda vinculada al sector.

Menos presión por las importaciones de energía

Un informe de Research del Banco Galicia señaló que septiembre comenzó con una menor presión cambiaria, entre otros motivos, por la estacionalidad de la demanda de GNL.

La menor salida de divisas por energía podría mejorar el equilibrio del Mercado Libre de Cambios (MLC), especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca sostener la estabilidad del tipo de cambio.

Desde IEB Research también destacaron que el frente externo se mantiene sólido. El balance cambiario de julio mostró un superávit de cuenta corriente de USD 413 millones, el cuarto consecutivo.

A estos factores se suman otros movimientos que reducen la demanda de dólares, como la cancelación de vencimientos provinciales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya pagó USD 390 millones correspondientes a intereses y capital de sus bonos en dólares.

El agro, otra fuente de dólares

El complejo agroexportador es otro de los pilares que podrían aportar oferta durante septiembre.

En agosto, el campo liquidó USD 2.750 millones, según datos citados por el economista jefe de Aldazabal y Cía., Mariano Ortiz Villafañe. El monto quedó levemente por debajo del de julio, pero fue 51% superior al registrado en agosto del año pasado.

En lo que va de 2026, la liquidación acumulada alcanzó los USD 19.048 millones. Las buenas perspectivas de la cosecha 2025/2026 y la mejora de los precios internacionales de los granos podrían favorecer nuevos ingresos de divisas durante los próximos meses.

Sin embargo, septiembre podría mostrar una caída interanual en las liquidaciones debido a la elevada base de comparación del año pasado, cuando hubo una reducción temporaria de las retenciones.

Desde Outlier estimaron además que todavía existe un importante volumen de mercadería sin liquidar, con un stock valorizado en torno a los USD 18.000 millones. La mejora de los precios de la soja podría aumentar el incentivo de los productores a vender parte de esa producción.

Más dólares por emisiones de deuda

El financiamiento externo de empresas y provincias también aparece como un factor relevante para el mercado cambiario.

Según datos del Banco Central, empresas y provincias emitieron deuda en dólares por unos USD 20.200 millones desde octubre de 2025 y liquidaron alrededor de USD 15.800 millones en el mercado local hasta fines de agosto.

Eso deja aproximadamente USD 4.400 millones pendientes de liquidación. Si una parte importante de esos fondos ingresa al mercado durante septiembre, podría representar una fuente adicional de oferta de dólares.

Además, San Juan prepara una emisión de hasta USD 600 millones en los mercados internacionales. La operación contempla bonos a nueve años, con amortización del capital en cuotas iguales durante los últimos tres años.

Qué puede pasar con la demanda de dólares

Del lado de la demanda, los analistas también observan señales que podrían contribuir a una menor presión cambiaria.

Uno de los factores es la evolución de los giros de dividendos al exterior. En julio alcanzaron unos USD 450 millones, frente a los USD 1.015 millones registrados en junio, según los datos citados en el análisis.

También podría moderarse la demanda relacionada con el turismo, que tuvo una incidencia importante sobre la salida de divisas durante los meses anteriores.

De todos modos, el escenario no está exento de riesgos. El mercado seguirá atento a la evolución de las reservas, las tasas de interés, las expectativas de inflación y el comportamiento de los inversores frente al calendario electoral.

Por ahora, la combinación de una menor demanda de dólares por energía, una oferta todavía importante del agro y nuevos ingresos provenientes de emisiones de deuda configura un escenario que podría darle al Gobierno mayor margen para sostener la estabilidad cambiaria durante septiembre.