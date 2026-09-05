Inflación: las consultoras esperan una leve baja en agosto y proyectan 1,7%

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicó la estimación para agosto en 1,7%. También bajaron las proyecciones para el dólar de diciembre, mientras que mejoró el cálculo del superávit comercial.

Las consultoras privadas y entidades financieras esperan una inflación del 1,7% para agosto, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central.

La estimación implica una leve desaceleración respecto del relevamiento anterior, que había proyectado una inflación de 1,8%. En tanto, la inflación núcleo fue estimada también en 1,7%, sin cambios frente a la medición previa.

El informe reúne las proyecciones de especialistas del mercado sobre las principales variables de la economía argentina.

Qué esperan para el dólar

En materia cambiaria, los analistas proyectaron un tipo de cambio de $1.530 para septiembre y de $1.630 para diciembre de 2026.

Ambos valores representan una leve reducción respecto de las estimaciones del relevamiento anterior. Para diciembre, la proyección implica una variación interanual del 12,6% en comparación con el valor esperado para diciembre de 2025.

Menor crecimiento para la economía

Las expectativas sobre la actividad económica, en cambio, mostraron un deterioro.

Los analistas estimaron una contracción del 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre, una caída medio punto porcentual mayor a la prevista en el relevamiento anterior.

Para la segunda mitad del año, sin embargo, proyectaron una recuperación de la actividad: 1,1% de crecimiento para el tercer trimestre y 1,3% para el cuarto.

Con estos números, el mercado redujo su estimación de crecimiento para todo 2026 al 2,1%, seis décimas menos que en el REM previo.

En cuanto al mercado laboral, la tasa de desocupación fue proyectada en 7,7% para el segundo trimestre y en 7,5% para el cierre del año, sin modificaciones respecto del informe anterior.

Mejoró la proyección del superávit comercial

El frente externo presentó una de las principales mejoras en las expectativas. Los analistas elevaron a USD 25.034 millones la proyección del superávit comercial para 2026.

El cálculo representa un incremento de unos USD 1.600 millones frente al relevamiento anterior y responde a una combinación de mayores exportaciones esperadas y una reducción en la estimación de las importaciones.

En materia fiscal, el mercado proyectó para este año un superávit primario de $15,4 billones.

Además, según el relevamiento, ningún participante estimó un resultado fiscal primario inferior a los $9 billones para 2026.