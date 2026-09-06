Las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto

Las ventas de los comercios minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon un retroceso del 2,4% en lo que va del año. El consumo sigue marcado por la cautela de los hogares, aunque las operaciones online crecieron 17,6%.

Las ventas de los comercios minoristas pyme registraron una nueva baja en agosto y acumularon un retroceso del 2,4% en los primeros ocho meses del año. El consumo continúa condicionado por el menor poder adquisitivo y el endeudamiento de los hogares.

La actividad comercial mostró una caída del 0,2% interanual en términos reales durante agosto, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En la comparación con julio, las ventas descendieron 2,7%.

El escenario refleja una demanda todavía cautelosa. Según el informe, los aumentos en las tarifas de los servicios y el endeudamiento familiar redujeron el margen disponible de los consumidores, mientras que el menor movimiento posterior a las vacaciones también impactó sobre las operaciones.

Qué pasó en los distintos rubros

El comportamiento fue dispar entre los siete sectores relevados. Cuatro lograron cerrar agosto con números positivos respecto del mismo mes del año pasado.

La mayor suba correspondió a Perfumería, con un incremento del 12,8%, seguida por Textil e indumentaria (+6,4%), Calzado y marroquinería (+1,2%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+0,3%).

En el otro extremo, Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles tuvo la caída más pronunciada, con un 4,8% menos. También retrocedieron Alimentos y bebidas (-2,5%) y Farmacia (-0,5%).

La mayoría de los comerciantes no espera una mejora inmediata

El relevamiento cualitativo de CAME mostró que el 47,4% de los comerciantes consideró que su actividad se mantuvo estable frente a agosto del año pasado. Sin embargo, el 46,5% señaló un empeoramiento de las condiciones de su negocio y apenas el 6,1% informó una mejora.

Las expectativas tampoco muestran un cambio significativo. Para los próximos 12 meses, el 43,9% de los consultados cree que su situación económica permanecerá sin cambios, mientras que el 42,8% espera una mejora y el 13,3% anticipa un deterioro.

En materia de inversiones, el panorama es aún más prudente: el 57,9% de las pymes consideró que no es un buen momento para invertir, frente a un 13,5% que sí respondió favorablemente y un 28,6% que no tomó posición.

Las ventas online crecieron

El canal digital mostró un comportamiento diferente al de los locales físicos. Las ventas online realizadas por comercios con local a la calle aumentaron 17,6% interanual y registraron una suba del 0,4% respecto de julio.

El dato evidencia que, pese a la debilidad general del consumo, las plataformas digitales continúan ganando participación como alternativa para concretar compras.

Desde el sector comercial también señalaron dificultades vinculadas con los costos mayoristas, los fletes y la competencia de productos importados. Frente a márgenes más ajustados y un acceso limitado al financiamiento, muchos comercios recurrieron a descuentos, promociones y liquidaciones para sostener el movimiento de mercadería.