Volvió a fallar la SUBE y miles de usuarios tienen problemas para cargar saldo

El sistema registra interrupciones este viernes en distintos canales de recarga y acreditación. La falla afecta a la aplicación, las ventanillas y las terminales automáticas, mientras que en algunos casos solo es posible consultar el saldo.

El sistema de la tarjeta SUBE volvió a presentar fallas este viernes y generó complicaciones para miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires que necesitan cargar o acreditar saldo para utilizar el transporte público.

El inconveniente se repite por segundo día consecutivo y, según informó oficialmente SUBE, está relacionado con fallas en las redes de conectividad externas al sistema.

“Les informamos que por fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente”, comunicó el organismo.

Qué operaciones están afectadas

La interrupción genera problemas tanto para la compra de saldo como para su acreditación. Las dificultades se registran en la aplicación SUBE, en las ventanillas de atención y en las terminales automáticas ubicadas en estaciones.

En algunos puntos, las máquinas permanecen operativas únicamente para consultar el saldo disponible, sin permitir completar las operaciones de carga con normalidad.

Desde SUBE recomendaron a quienes hayan realizado una carga durante la falla no repetir la operación inmediatamente y volver a intentar la acreditación más tarde, debido a que las cargas electrónicas pueden demorar en impactar.

Cómo acreditar una carga

Una de las alternativas disponibles es utilizar la Carga a Bordo desde la App SUBE, aunque requiere un celular Android 6 o superior con tecnología NFC y está disponible en las localidades donde funciona esta modalidad.

También es posible realizar la acreditación en las Terminales Automáticas SUBE que se encuentren operativas.

El problema genera mayores dificultades en determinados servicios ferroviarios del AMBA, donde la SUBE continúa siendo el principal medio de pago y existen estaciones con boleterías cerradas o sin alternativas suficientes para realizar una recarga.

Reclamos de los pasajeros

Las quejas de los usuarios se multiplicaron en redes sociales, principalmente por las dificultades para acreditar cargas pendientes y utilizar el transporte.

Algunos pasajeros señalaron que los validadores instalados en los colectivos tampoco procesaban los saldos que todavía no habían sido acreditados.

La falla ya había provocado inconvenientes durante el jueves y este viernes el sistema continúa funcionando de manera intermitente.

Qué otras formas de pago existen

Desde SUBE también recuerdan que, en los servicios y localidades donde está habilitado el sistema de pago con tarjeta sin contacto, se pueden utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas Visa y Mastercard que cuenten con tecnología contactless.

También existe la posibilidad de pagar mediante billeteras virtuales utilizando celulares, relojes u otros dispositivos con tecnología NFC, siempre que tengan asociada una tarjeta compatible.

Sin embargo, estas alternativas no están disponibles en todos los servicios ni estaciones, por lo que la interrupción del sistema SUBE continúa generando complicaciones para quienes dependen de la tarjeta para viajar.