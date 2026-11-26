Axel Kicillof encolumnó tras su proyecto presidencial a Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca que, a pesar de no integrar el Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador, este miércoles expuso su posicionamiento a 2027.

“Quiero pedirle a Dios que lo bendiga y, fundamentalmente, que le abra el camino a nuevas responsabilidades, que las merece”, le dijo en el acto donde Kicillof anunció una inversión de USD 200 millones para profundizar el canal de acceso al puerto.

Susbielles llegó al municipio bahiense mostrándose cerca de La Cámpora, pero en los últimos meses se sumó a la Liga de Intendentes, un armado que se posiciona autónomo del resto de las líneas internas de peronismo.

“Nadie conoce más nuestra realidad para seguir haciendo todo lo que hace falta por Bahía Blanca”, dijo Susbielles y agregó: “Hemos logrado en el momento de más abandono, de más ausencia del gobierno nacional, el momento de mayor obra pública de los últimos 100 años”.

La plegaria del intendente de Bahía para que Kicillof sea presidente el año próximo resonó en la interna del peronismo local, donde algunos sectores relativizan el peso de esos dichos.

“Federico tiene la práctica de reconocimientos verbales en público, eso no necesariamente después se traduce en política real”, dijo a LPO un dirigente del peronismo bahiense que analiza que el intendente buscará su reelección siendo “el candidato de todos”.

De todos modos, hay quienes ven más allá de Susbielles y plantean que el senador Marcelo Feliu “se está moviendo” con el espacio “Activá” y el Instituto Político del Sur. Además, sostienen que hay sectores que apoyan a Kicillof que quieren armar.

LPO contó que en la Sexta sección, que tiene a Bahía Blanca como ciudad cabecera, existen hasta cuatro sectores que se autoproclaman como la pata territorial del armado del gobernador. Por eso, en el último plenario del MDF en esa región, el pedido fue “unificar personería” para la discusión final con el kirchnerismo.

“Federico tiene la práctica de reconocimientos verbales en público, eso no necesariamente después se traduce en política real”, dijo a LPO un dirigente del peronismo bahiense que analiza que el intendente buscará su reelección siendo “el candidato de todos”.

En el acto de este miércoles también estuvo el intendente de Coronel Rosales (Punta Alta), Rodrigo Aristimuño, que ya viene formando parte del axelismo. Las obras anunciadas abarcan la construcción de la terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos, que beneficiará también al puerto de Rosales.

En la Provincia señalaron que la obra en el Puerto Bahía Blanca contempla incrementar la profundización del calado operativo, pasando de 45 a 51,5 pies, lo que permitirá la carga completa de buques petroleros tipo Suezmax y optimizará la traza en más de 100 kilómetros del canal, mejorando las condiciones de navegación hacia los puertos.

“Este puerto tiene una proyección de crecimiento muy grande, pero requería una obra de infraestructura muy costosa”, dijo Kicillof al anunciar los 200 millones de dólares para la profundización del calado del estuario.

“Estos trabajos les convienen a la ciudad, a su puerto, a las empresas de logística y a la Provincia: es una obra fundamental para pensar el futuro de Bahía Blanca, de Coronel Rosales y de toda la región”, sostuvo.