Luis “Toto” Caputo salió a cruzar públicamente a Patricia Bullrich luego un nuevo cuestionamiento de la senadora al plan económico y dijo que “nadie puede reemplazar a Milei”.

Bullrich dijo este miércoles a Bloomberg que “las variables macroeconómicas, que están muy ordenadas, también lleguen a la vida cotidiana de la gente”. La senadora viene marcando diferencias con el rumbo económico del gobierno y tomó la bandera de las pymes y los comerciantes, dos sectores muy golpeados por el modelo libertario.

Consultada sobre si le gustaría ser candidata presidencial en 2027, la ex ministra dijo que “lo fundamental es que el proyecto que está en marcha” sea reelegido. “Hoy en día es el Presidente el que está en ese lugar. Es una discusión que de alguna manera no se ha dado porque él es el que está planteando la reelección”, dijo, dando por sentado que la decisión de Milei no la compartieron con ella.

Pese a las constantes críticas de Bullrich al programa económico y sus coqueteos con la candidatura presidencial, Caputo no le había respondido públicamente hasta este miércoles.

“Nosotros creamos todas las condiciones, cuando eso empieza a despegar cada vez más es a medida que la gente va reganando la confianza…”, dijo Caputo en Neura. “Que gane el presidente Milei es realmente importantísimo, sin desmerecer a nadie, no creo que haya ninguna persona -y lo digo porque yo estoy adentro- que pueda reemplazarlo”, dijo en una alusión a Bullrich.

“Nos pueden reemplazar a cualquiera de los ministros, pero la responsabilidad y la convicción de lo que representa el presidente en el mundo no es reemplazable”, dijo Caputo, justo cuando crecen las versiones de un cambio en el ministerio de Economía.