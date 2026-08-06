Prueban por primera vez drones con cámaras térmicas para localizar huemules en la Patagonia

El innovador estudio se realizó en los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi. La tecnología permitió identificar la firma térmica del huemul, una especie en peligro de extinción, y abre una nueva herramienta para su monitoreo y conservación.

En un avance sin precedentes para la conservación de la fauna silvestre, investigadores probaron por primera vez en la Patagonia drones equipados con cámaras térmicas para detectar y monitorear huemules, uno de los ciervos más amenazados de Sudamérica.

El estudio fue desarrollado de manera conjunta por la Administración de Parques Nacionales (APN), el CONICET y la organización WCS Argentina, con el apoyo de la Fundación Huilo Huilo de Chile. Los ensayos se realizaron durante mayo en los parques nacionales Lanín, en Neuquén, y Nahuel Huapi, entre Neuquén y Río Negro.

La experiencia se dio a conocer este 5 de agosto, en el marco del Día Internacional del Huemul, y permitió comprobar que la cabeza del animal emite una temperatura diferente al resto del cuerpo, una característica que facilita su identificación mediante sensores térmicos.

Los investigadores explicaron que el espeso pelaje del huemul actúa como un aislante frente al frío, por lo que gran parte de su cuerpo emite muy poco calor. En cambio, la cabeza presenta una señal térmica claramente distinguible, lo que representa un dato clave para localizar ejemplares en ambientes de difícil acceso.

Una tecnología para proteger una especie en peligro

El huemul (Hippocamelus bisulcus) habita exclusivamente en Argentina y Chile y está catalogado como especie En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se estima que actualmente sobreviven entre 1.500 y 2.000 ejemplares en ambos países.

Desde la colonización europea, su población sufrió una reducción cercana al 99% debido a la pérdida de hábitat, los incendios forestales, la expansión ganadera, la caza y la introducción de especies exóticas, como el ciervo colorado.

En Argentina, el huemul fue declarado Monumento Natural Nacional en 1996, la máxima categoría de protección para una especie silvestre, además de contar con protección provincial en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Cómo se realizó la prueba

La primera etapa del estudio consistió en registrar la firma térmica de “Newenche”, un huemul que permanece resguardado en el Parque Nacional Lanín luego de cruzar desde Chile.

Posteriormente, el equipo comparó esa señal con la de otras especies presentes en la región, como liebres europeas, ciervos colorados, ciervos dama, vacas y caballos, en un ensayo realizado en la Estancia Fortín Chacabuco, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Los resultados preliminares confirmaron que los drones con sensores térmicos permiten diferenciar especies con precisión, incluso cuando permanecen ocultas entre la vegetación o bajo la sombra.

Monitoreo sin afectar a los animales

Según explicó Alejandro Vila, gerente regional del programa Cono Sur y Patagonia de WCS, durante los vuelos los huemules no mostraron signos de estrés ante la presencia de los drones, lo que convierte a esta tecnología en una herramienta de monitoreo no invasiva.

Los investigadores consideran que esta metodología permitirá mejorar el seguimiento de poblaciones que viven en zonas remotas y de muy baja densidad, donde los métodos tradicionales presentan importantes limitaciones.

La iniciativa forma parte del Programa de Conservación del Monumento Natural Huemul del Sur, que reúne a organismos nacionales, provinciales, instituciones científicas y organizaciones ambientales de Argentina y Chile con el objetivo de garantizar la supervivencia de esta emblemática especie de los bosques andino-patagónicos.