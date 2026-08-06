El Gobierno retiró el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros para asegurar el tratamiento de la ley

El oficialismo eliminó de su proyecto el apartado que flexibilizaba la compra de tierras por parte de capitales extranjeros para intentar garantizar la sesión en el Senado. El rechazo de gobernadores, entre ellos Rolando Figueroa, fue determinante en la negociación.

El Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar los límites para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. La decisión fue tomada en medio de intensas negociaciones con bloques aliados para garantizar el tratamiento de la iniciativa en el Senado.

La modificación llegó luego de que el oficialismo advirtiera que no reunía los 37 votos necesarios para avanzar con el debate previsto para este jueves. Las conversaciones fueron encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a legisladores de La Libertad Avanza y espacios aliados.

El rechazo de los gobernadores

Uno de los principales factores que complicó la estrategia del Gobierno fue la postura de varios gobernadores, que expresaron públicamente su rechazo a la reforma.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue uno de los primeros en pronunciarse y sostuvo que la provincia no acompañará ninguna iniciativa que favorezca la extranjerización de la tierra. Además, remarcó la necesidad de preservar esos recursos en manos de argentinos.

Su posición tuvo impacto en el Senado, ya que la legisladora neuquina Julieta Corroza, que hasta hace pocos días era considerada un posible apoyo para el oficialismo, quedó alineada con la postura provincial.

También manifestaron su rechazo el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien confirmó el voto negativo de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua, que anunció que su provincia defenderá sus recursos estratégicos y rechazará cambios que faciliten la compra de tierras por extranjeros.

El oficialismo perdió respaldo

En las últimas horas también confirmaron su voto en contra los senadores radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, mientras que José María Carambia (Santa Cruz) y Flavia Royón (Salta) anticiparon que tampoco acompañarán el proyecto en ese punto.

Con este escenario, el capítulo referido a la extranjerización de tierras quedó sin posibilidades de ser aprobado, lo que llevó al Gobierno a retirarlo para intentar preservar el resto de la iniciativa.

No obstante, en el oficialismo persiste la preocupación de que el rechazo político generado por ese apartado termine afectando el tratamiento general del proyecto, ya que algunos legisladores evalúan no acompañar el resto de la ley por el costo político que implicaría en sus provincias.