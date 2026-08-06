ANSES: cómo reclamar si dieron de baja una Pensión No Contributiva

Los beneficiarios que dejaron de cobrar una Pensión No Contributiva (PNC) pueden solicitar la revisión de la medida. El trámite debe iniciarse dentro de los 60 días posteriores a la notificación de la baja.

Algunos beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) advirtieron durante agosto que dejaron de percibir el beneficio otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En la mayoría de los casos, la suspensión responde a auditorías realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para verificar que los titulares continúen cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa.

Entre los motivos más frecuentes para la baja se encuentran no haber asistido al turno médico asignado por ANDIS, no presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos, no contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente —en el caso de las pensiones por invalidez— o dejar de cumplir con las condiciones socioeconómicas exigidas.

Quienes consideren que la suspensión fue incorrecta pueden presentar un reclamo administrativo para solicitar la revisión del caso. El trámite debe iniciarse dentro de los 60 días posteriores a la notificación de la baja.

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar la resolución que dispuso la suspensión del beneficio. Luego será necesario reunir la documentación que respalde la continuidad de la prestación, como certificados médicos actualizados, estudios, el CUD vigente y constancias socioeconómicas.

Posteriormente, el beneficiario deberá redactar una nota de reclamo explicando los motivos por los cuales considera improcedente la baja y adjuntar toda la documentación respaldatoria. El trámite puede realizarse de forma digital a través de Mi ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo. En ambos casos, se recomienda conservar el número de expediente para realizar el seguimiento del reclamo.

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no cuentan con cobertura previsional y representan un ingreso fundamental para miles de familias, por lo que ANSES recordó la importancia de mantener la documentación actualizada y atender las citaciones de auditoría para evitar la suspensión del beneficio.