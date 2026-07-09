Patricia rechaza las colectoras y no va a la cumbre de Milei con los gobernadores

Patricia Bullrich rechaza la vuelta de las colectoras que impulsa el gobierno para acordar con los gobernadores y pone en jaque el plan que tiene la Rosada para facilitar la reelección de Javier Milei.

“El tema electoral está muy discutido. Está el tema PASO, que nosotros no queremos que haya, porque es un sistema caro y por ahí no compite nadie contra nadie. Después está el tema PAS, para que cada partido organice una interna abierta. Y luego surgió una idea de una colectora, que deforma el sistema electoral”, dijo Bullrich este miércoles antes de entrar al Congreso a un grupo de periodistas acreditados.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza golpea de este modo en el corazón de la estrategia que lleva adelante Karina Milei para asegurar el camino de la reelección.

La Rosada necesita que los gobernadores peguen sus boletas de diputados y senadores nacionales con la de Milei para que traccionen votos al presidente. El gobierno está dispuesto a ceder las bancas, que son el arma con la que los gobernadores negocian con el poder central, para evitar que esos votos se vayan con otro candidato a presidente.

De hecho, Santiago Caputo comenta que al final Karina está haciendo lo que él decía que había que hacer con los gobernadores. “Nos comimos 2 años de interna al pedo”, repite el asesor estrella. Esta estrategia está siendo discutida dentro del gobierno porque hay quienes temen que las colectoras terminen beneficiando a Axel Kicillof.

Las colectoras deforman el sistema electoral

Lo que no esperaban en la Rosada es que la principal detractora saliera de las entrañas del oficialismo. Para reforzar el mensaje de autonomía, Bullrich no estará en la cumbre que el presidente tendrá en Tucumán para la vigilia del 9 de julio junto a 13 gobernadores, según adelantó El Destape.

Esa reunión se armó básicamente para que Milei, Karina y Santilli les pidan a los gobernadores el apoyo para la reforma política, que además de las colectoras incluye la eliminación de las PASO.

En la Rosada destacaban este miércoles que, en 2024, Milei reunió a 16 gobernadores en la vigilia del 9 de julio para la firma del Pacto de Mayo. Un año después, no fue ninguno. Por eso ven como un gesto importante que este miércoles asistan 13. Entre ellos no estarán ni Jorge Macri ni Maxi Pullaro, que almorzó este mediodía con Santilli.

La mesa política se reunió este miércoles antes de la vigila en Tucumán.

El Colorado participó luego del almuerzo de su primera mesa política como jefe de gabinete. Bullrich, que se sentó en la cabecera, publicó en simultáneo otro spot de campaña a sus redes en el que se muestra trabajando en el Senado con un tema de fondo de Madonna que se titula “I feel so free” (Me siento tan libre).

“A veces me gusta esconderme en las sombras, crear una nueva versión de mí, una identidad diferente, puedo ser quien quiera ser”, dice el tema de Madonna, incluido en su último disco titulado Confessions II.

Parece una letra a medida de la ex ministra de Seguridad, que en las últimas horas les dijo a sus colaboradores que no competirá por la Ciudad. “Sé que ustedes seguían trabajando para eso”, les reconoció la senadora. Ahora, como adelantó LPO, sus únicas alternativas son la presidencia o la vice.