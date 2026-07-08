Caída del consumo: Musimundo pidió el concurso preventivo de acreedores

Carsa, la empresa chaqueña dueña de Musimundo, presentó la solicitud ante la Justicia. La compañía cuenta con 50 locales y acumula pasivos bancarios por más de $3.000 millones, en medio de la caída de las ventas del sector.

La empresa Carsa, propietaria de la cadena de electrodomésticos Musimundo, solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores, en un nuevo capítulo de la crisis que atraviesa el sector del comercio minorista.

La compañía chaqueña comunicó la decisión ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el objetivo de reorganizar sus obligaciones financieras y avanzar en una negociación con sus acreedores.

Carsa cuenta actualmente con unos 50 locales distribuidos principalmente en el interior del país y ya había atravesado una situación similar en 2018, cuando debió reestructurar una deuda cercana a los $900 millones.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la empresa acumulaba al cierre de mayo de 2026 pasivos bancarios por alrededor de $3.060 millones. Entre sus principales acreedores figura el Banco de la Nación Argentina, con una exposición de aproximadamente $1.549 millones, seguido por el Nuevo Banco del Chaco, con unos $300 millones.

La decisión de la compañía ocurre en un contexto de fuerte retracción del consumo y dificultades para las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos y tecnología.

Desde el sector explican que la reducción del poder de compra de los consumidores, el aumento de los costos y el crecimiento del comercio electrónico modificaron el escenario para las cadenas tradicionales con presencia física.

Las casas de electrodomésticos enfrentan una menor demanda, especialmente en productos de mayor valor, como televisores, celulares, equipos de climatización y artículos para el hogar, donde muchas familias postergan las compras ante la incertidumbre económica.

El concurso preventivo permitirá a Carsa presentar una propuesta para ordenar sus compromisos financieros y buscar una salida que garantice la continuidad de la empresa.