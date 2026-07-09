Kicillof rechazó una invitación de Jaldo para el 9 de Julio: “Si vamos a compartir algo con Milei que sea una reunión de trabajo”

Axel Kicillof rechazó una invitación de Osvaldo Jaldo, para participar en Tucumán de los actos oficiales por el Día de la Independencia. “Si vamos a compartir algo con Javier Milei, que sea una reunión de trabajo”, dicen desde La Plata.

Fuentes del gobierno provincial explicaron que desde Ceremonial de la provincia norteña hicieron llegar al gobierno bonaerense una invitación para participar de la vigilia por el 9 de Julio.

Kicillof agradeció a Jaldo la invitación y le propuso otra instancia de conversación, pero dejó bien en claro que de compartir una actividad con el gobierno nacional prefiere que sea una reunión de trabajo más que un evento protocolar.

El gobierno bonaerense le viene reclamando a la Casa Rosada una reunión desde hace meses para tratar temas de gestión. Sin embargo, el gobierno libertario no responde los pedidos.

En la provincia de Buenos Aires se preocuparon por aclarar que agradecieron la invitación del tucumano. Se sabe que Kicillof busca mantener abiertos todos los puentes con el peronismo de cara a la construcción de una propuesta electoral para el año próximo.

Jaldo mantiene una relación pendular con Milei. Por momento lanza fuertes críticas como las últimas chicanas a los libertarios que ahora proponen un esquema de colectoras cuando durante años cuestionaron el complejo sistema electoral de Tucumán.

Pero, al mismo tiempo, el gobernador apoyó todas las iniciativas libertarias en el Congreso. Incluso deslizó en las últimas horas que está dispuesto a hacerlo con la eliminación de las PASO.

El eje de los reclamos de Kicillof al gobierno nacional pasan por un reclamo por fondos que según la provincia de Buenos Aires asciende a $17,8 billones. Kicillof ya presentó ocho denuncias en la Corte Suprema por esa deuda que el gobierno nacional desconoce.

En Tucumán esperan la presencia de unos 11 gobernadores para el acto por el Día de la Independencia. Según medios de esa provincia, también comprometió su asistencia la vice Victoria Villarruel quien mantiene un fuerte enfrentamiento con el Presidente.

El ministro de Gobierno y Justicia tucumano, Regino Amado, explicó que la vicepresidenta viajará en un vuelo diferente al de la comitiva presidencial y que tendrán esquemas de organización independientes durante su estadía.

“Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe”, dijo el funcionario en declaraciones a La Gaceta.