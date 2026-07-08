Casi uno de cada cinco propietarios adeuda expensas en 2026

Las expensas alcanzaron un promedio cercano a los $280 mil y acumulan una suba del 11,59% en el primer semestre. El aumento de costos y la pérdida de poder adquisitivo llevaron a más familias a postergar los pagos de los consorcios.

El pago de las expensas se convirtió en una de las mayores preocupaciones para muchos propietarios durante 2026. Según un relevamiento del sector, el 17% de los departamentos registra deudas con sus consorcios, una cifra que representa que casi una de cada cinco unidades mantiene pagos pendientes.

El dato surge de un informe elaborado por plataformas de gestión de consorcios a partir del análisis de más de 150.000 hogares. Si bien la morosidad comenzó a mostrar una leve mejora respecto de los niveles más altos registrados en meses anteriores, continúa por encima de los valores habituales de años previos.

Desde el sector explican que el atraso en los pagos está vinculado principalmente al deterioro del poder adquisitivo y a la necesidad de muchas familias de priorizar gastos esenciales como alimentos, servicios, impuestos y créditos, dejando las expensas para una instancia posterior.

La situación genera dificultades dentro de los edificios, ya que la falta de ingresos suficientes para los consorcios puede derivar en postergación de reparaciones, menor mantenimiento de espacios comunes y mayor presión sobre las administraciones.

Las expensas ya superan los $279 mil en promedio

El mismo relevamiento indicó que el valor promedio de las expensas llegó a $279.899 durante junio de 2026. El monto representa un aumento mensual del 3,93%, una suba interanual del 38,07% y un incremento acumulado del 11,59% en lo que va del año.

Dentro de la estructura de gastos de los edificios, el principal componente continúa siendo el pago de salarios y cargas sociales del personal, que representa cerca del 30% del total.

En segundo lugar aparecen el mantenimiento de espacios comunes, los abonos de servicios y los servicios públicos, rubros que en conjunto explican más de tres cuartas partes del costo total de funcionamiento de un consorcio.

Por qué siguen subiendo las expensas

Los administradores señalan que, aunque el ritmo de incremento es menor al registrado durante 2025, los principales gastos de los edificios continúan ligados a variables difíciles de reducir, como salarios, tareas de mantenimiento y tarifas de servicios.

“Más de tres cuartas partes del gasto corresponden a rubros que dependen de salarios, mantenimiento y servicios con ajustes periódicos”, explicaron desde el sector, al remarcar que la capacidad de los consorcios para bajar costos sigue siendo limitada.

Mientras tanto, la morosidad continúa siendo uno de los principales desafíos para las administraciones, que buscan sostener el funcionamiento diario de los edificios en un contexto de mayores costos y presupuestos familiares cada vez más ajustados.