Oficializan el embargo al departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El inmueble de la calle San José 1111 quedó alcanzado por una medida cautelar ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la ejecución patrimonial de la condena por el caso Vialidad.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) notificó al Registro de la Propiedad Inmueble que el departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario, quedó formalmente embargado por orden judicial.

La medida forma parte de una segunda etapa de embargos preventivos y cautelares sobre bienes vinculados con los condenados en la causa Vialidad. El objetivo es preservar el patrimonio mientras avanza el proceso de decomiso destinado a cubrir el monto fijado por la Justicia.

La orden había sido dispuesta el 12 de agosto, a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal. En este expediente, los condenados deben afrontar de manera solidaria un decomiso establecido en 685.000 millones de pesos.

Qué pasa con el departamento de San José 1111

El inmueble donde actualmente se encuentra Cristina Kirchner está registrado a nombre de Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner.

El embargo no significa que el departamento vaya a ser subastado de manera inmediata. La medida busca garantizar que el bien no pueda ser dispuesto mientras continúa el trámite judicial para determinar el decomiso definitivo.

Según la resolución, el embargo tampoco modifica por ahora la titularidad registral del inmueble.

El TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, envió los oficios correspondientes a los registros de la propiedad para dejar asentada formalmente la medida.

Una segunda etapa de decomiso

El nuevo listado elaborado a partir del pedido del fiscal Diego Luciani incluye 141 inmuebles, entre ellos 13 propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y 128 pertenecientes a sociedades relacionadas con Lázaro Báez.

También fueron incluidos 46 vehículos y otros activos que, según la acusación, podrían ser alcanzados por el decomiso.

Entre los bienes reclamados aparecen además fondos depositados en cuentas y cajas de seguridad vinculadas con integrantes de la familia Kirchner.

La Justicia busca de esta manera resguardar activos que eventualmente puedan ser utilizados para cumplir con el decomiso establecido en la condena.

El antecedente de la primera lista

La primera etapa había contemplado 111 propiedades. En noviembre, el TOF 2 había ordenado avanzar sobre 20 inmuebles de la familia Kirchner, 85 relacionados con Lázaro Báez y sus empresas y otros seis correspondientes a los demás condenados.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó posteriormente ese criterio. Sin embargo, algunos de los involucrados recurrieron la decisión y el expediente permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras se espera esa definición, el TOF 2 avanza con las medidas cautelares correspondientes a la segunda etapa del proceso patrimonial.

La causa busca garantizar que existan bienes suficientes para responder por el monto que la Justicia estableció como perjuicio ocasionado al Estado.