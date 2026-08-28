Fuerte tormenta en Santa Fe: granizo y ráfagas sorprendieron a San Genaro y Las Rosas

El temporal se desató durante la mañana de este jueves y dejó imágenes impactantes. También hubo inestabilidad en otras localidades del centro-sur de la provincia.

Una intensa tormenta avanzó durante la mañana de este jueves por distintas localidades del centro-sur de Santa Fe, donde se registraron fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

El fenómeno se hizo sentir especialmente en San Genaro y Las Rosas, donde vecinos registraron videos que muestran la intensidad con la que ingresó el frente de tormenta.

En Las Rosas, el granizo fue uno de los principales protagonistas. En distintos registros se observa la caída de piedras de hielo mientras las calles quedaban bajo condiciones de marcada inestabilidad.

En San Genaro, en tanto, las ráfagas de viento acompañaron el avance de la tormenta y generaron momentos de preocupación entre los vecinos.

La situación meteorológica también alcanzó otros sectores de la región, entre ellos Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, donde se mantenía la posibilidad de nuevas precipitaciones y tormentas durante la jornada.

Las imágenes que dejó la tormenta

Los vecinos fueron quienes registraron buena parte del fenómeno y compartieron las imágenes en redes sociales.

Los videos muestran la llegada de la tormenta, la caída de granizo y la intensidad del viento en distintos puntos de Santa Fe.

El avance del sistema se produjo en una jornada marcada por condiciones de inestabilidad sobre buena parte del centro del país.

Qué tiene que ver El Niño con las lluvias

La presencia de El Niño forma parte del contexto climático de este período y puede favorecer una mayor frecuencia de precipitaciones en algunas regiones del país, particularmente en sectores del Litoral.

Sin embargo, los especialistas advierten que no se puede atribuir una tormenta puntual directamente al fenómeno de El Niño, ya que cada episodio depende de las condiciones atmosféricas que se presentan en ese momento.

El escenario climático sí puede aumentar las probabilidades de lluvias intensas y favorecer la aparición de fenómenos como granizo, ráfagas fuertes y tormentas severas.

Qué se espera para Santa Fe

El centro-sur de Santa Fe continuará bajo condiciones de inestabilidad, por lo que no se descarta la formación de nuevas tormentas durante las próximas horas.

Ante la posibilidad de ráfagas, actividad eléctrica y caída de granizo, se recomienda seguir los avisos meteorológicos oficiales y extremar las precauciones, especialmente durante los períodos de mayor intensidad.