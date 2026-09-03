“No saben lo que es una fábrica”: fuerte crítica de la UIA al Gobierno

Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, cuestionó al Gobierno por la situación industrial y criticó la ausencia de funcionarios en el acto.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cuestionó duramente al Gobierno de Javier Milei por la situación que atraviesa el sector fabril y criticó la ausencia de funcionarios nacionales de primera línea en el acto central por el Día de la Industria.

En la previa del encuentro, que se realiza en una planta de Los Polvorines, Moretti apuntó contra el equipo económico y puso en duda su conocimiento sobre la realidad productiva del país.

“Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”, afirmó el dirigente industrial.

Sus declaraciones se produjeron en un contexto de malestar entre empresarios del sector por la escasa presencia oficial en una jornada destinada a analizar la situación de la industria y las alternativas para impulsar la producción.

Moretti también apuntó contra Luis Caputo

El vicepresidente de la UIA también cuestionó, aunque sin mencionarlo directamente por su nombre, al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo Moretti.

El dirigente también hizo referencia a la evolución del patrimonio del funcionario y cuestionó la política de endeudamiento del Gobierno. “Debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda”, afirmó.

Las declaraciones se dan en medio de los reclamos empresarios para reducir costos, mejorar las condiciones de producción y recuperar la actividad industrial.

“La industria está en una situación muy difícil”

Moretti reconoció que existen sectores de la economía que muestran crecimiento y que cuentan con una fuerte apuesta del Gobierno, entre ellos el agro, la minería y el petróleo.

Sin embargo, diferenció esa situación de la que atraviesa la industria en general.

“El sector industrial en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó que el Gobierno adopte medidas para impulsar la recuperación de la producción y preservar el empleo fabril.

El planteo se produjo durante el acto por el Día de la Industria, una jornada en la que el sector busca poner sobre la mesa sus principales preocupaciones y discutir medidas para mejorar la competitividad de las empresas.