CAME presentó propuestas para reactivar a las pymes y pidió medidas a senadores

Empresarios de todo el país se reunieron con senadores nacionales y plantearon medidas tributarias, laborales y de financiamiento para enfrentar la caída del consumo, los embargos y el endeudamiento que afectan a las pequeñas y medianas empresas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reunió este miércoles a dirigentes empresarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires con senadores nacionales para analizar la situación que atraviesan las pymes y avanzar en propuestas destinadas a reactivar la actividad.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la entidad en la Ciudad de Buenos Aires, los empresarios expusieron las principales dificultades que enfrentan actualmente las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas mencionaron la caída del consumo, los embargos de ARCA, la presión impositiva y el endeudamiento.

Los representantes del sector también reclamaron mayor diálogo con el Gobierno y el Congreso para encontrar soluciones conjuntas frente al escenario que atraviesan el comercio, la industria, el turismo y las economías regionales.

Qué medidas propuso CAME

La entidad presentó a los senadores una serie de propuestas que ya había elevado a los diputados nacionales y que ahora busca impulsar en el Senado.

Entre los principales temas planteados se encuentran modificaciones y medidas vinculadas con cuestiones tributarias y laborales, alternativas de financiamiento para las pymes y mecanismos relacionados con los embargos y las ejecuciones fiscales.

CAME también puso sobre la mesa la necesidad de avanzar en una mayor transparencia en las operaciones realizadas con tarjetas de crédito, un aspecto que impacta directamente en la actividad comercial.

Desde la entidad señalaron que empresarios y legisladores coincidieron en la preocupación por la situación general de las pequeñas y medianas empresas y acordaron avanzar en propuestas concretas.

El encuentro con los senadores

De la reunión participaron integrantes del Comité de Presidencia de CAME, encabezado por su presidente Ricardo Diab, junto con los senadores nacionales Eduardo Vischi, de Corrientes; Flavia Royón, de Salta; Martín Goerling, de Misiones; y Mariana Juri, de Mendoza.

También participó la diputada provincial de Misiones Analía Labandoczka.

El objetivo de CAME es que los planteos del sector empresario puedan traducirse en iniciativas legislativas y medidas que permitan aliviar los costos y las dificultades financieras que enfrentan las pymes.