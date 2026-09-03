Cuándo terminan las clases en 2026: la fecha de cierre en cada provincia

Las clases 2026 terminan en diciembre. Neuquén cerrará el ciclo lectivo el 18, al igual que la mayoría de las provincias argentinas.

Los estudiantes de Neuquén ya tienen definida la fecha en la que finalizará el ciclo lectivo 2026. De acuerdo con el calendario escolar, las clases terminarán el viernes 18 de diciembre, una fecha que coincidirá con la de la mayoría de las provincias argentinas.

El cierre corresponde al período regular de clases y marca el comienzo del tramo de vacaciones de verano para la comunidad educativa. Sin embargo, el final del dictado habitual no significa necesariamente que todos los alumnos dejen de concurrir a las escuelas, ya que pueden existir instancias posteriores de acompañamiento, intensificación o evaluación.

El calendario educativo contempla un piso federal de 190 días efectivos de clase, aunque cada jurisdicción establece su propio cronograma y puede definir fechas diferentes de acuerdo con su organización.

Cuándo terminan las clases en cada provincia

La mayor parte del país tendrá el mismo día de cierre que Neuquén. El calendario previsto para el final del ciclo lectivo 2026 queda distribuido de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre

Formosa.

Viernes 18 de diciembre

Ciudad de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego.

Tucumán.

Martes 22 de diciembre

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre

La Pampa.

Así, Neuquén se encuentra dentro del grupo mayoritario de provincias que finalizarán las clases el 18 de diciembre, mientras que La Pampa será la última jurisdicción en cerrar su calendario escolar regular.

Qué pasa después del último día de clases

La finalización del ciclo lectivo regular no significa que todas las actividades escolares terminen ese mismo día. Los estudiantes que tengan que recuperar contenidos, participar de instancias de intensificación o rendir materias pendientes pueden tener actividades y evaluaciones posteriores, según la planificación de cada jurisdicción.

Para la mayoría de los alumnos, en cambio, el cierre de las clases marcará el comienzo del período de vacaciones de verano 2026-2027.