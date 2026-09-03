Denuncian el título de la secretaria de Ciencia y piden investigar su doctorado en Inteligencia Artificial

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal y realizó una “compra de prueba” por US$400 en una universidad vinculada al doctorado que figura en los antecedentes de Adriana Baravalle. La Justicia deberá determinar el origen y la validez del título.

La designación de Adriana Baravalle al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación quedó bajo la lupa a raíz de una denuncia penal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió investigar el origen y la validez del doctorado en Inteligencia Artificial atribuido públicamente a la funcionaria.

Como parte de su presentación, Pagano realizó una denominada “compra de prueba” ante la American Andragogy University (AAU), una institución de Hawái vinculada al doctorado con el que fue presentada Baravalle. Según la documentación incorporada a la denuncia, la diputada recibió una oferta para realizar un supuesto doctorado en Inteligencia Artificial por US$400, pese a que la institución publica un valor de US$7.000.

La operación, según la denuncia, quedó registrada mediante capturas de pantalla, conversaciones por WhatsApp y comprobantes de pago.

La “compra de prueba” por US$400

De acuerdo con la presentación judicial, Pagano consultó a la universidad explicando que necesitaba un doctorado como requisito para acceder a un cargo.

La institución habría aceptado su admisión y, según la documentación difundida, el pago de los US$400 fue aprobado el 14 de agosto. Posteriormente recibió documentación relacionada con el supuesto programa doctoral.

La diputada sostiene que el proceso se concretó sin que le exigieran rendir un examen ni presentar documentación que acreditara un título universitario de grado. También señaló que la universidad le habría ofrecido una supuesta beca que no había solicitado y que parte de la documentación presentaba errores de tipeo.

Estos elementos forman parte de la denuncia y deberán ser evaluados por la Justicia.

Qué se investiga sobre Baravalle

Pagano pidió que se investigue específicamente si existe el doctorado en Inteligencia Artificial atribuido a Baravalle, qué institución lo otorgó y cuál es su validez académica.

La presentación menciona posibles delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa, aunque se trata de hipótesis planteadas en la denuncia y no de hechos judicialmente comprobados.

Además, la diputada solicitó incorporar los antecedentes académicos presentados por la funcionaria al asumir su cargo y realizar consultas ante distintas instituciones educativas y organismos argentinos.

Entre los antecedentes atribuidos a Baravalle figura una maestría en Ciencia de Datos de la Universidad Austral y estudios vinculados con Ingeniería y Análisis de Sistemas en la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).

A su vez, en su perfil de LinkedIn aparece como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque, según la denuncia, no se especifica allí la universidad que habría otorgado ese título.

El respaldo de Milei a la funcionaria

La controversia se produjo después de la designación de Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En agosto, el presidente Javier Milei compartió una publicación en la que presentó a Baravalle como una “eminencia en ciberseguridad y doctora en IA”, acompañada por la expresión “MAGA!”.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar si el título de doctora en Inteligencia Artificial atribuido a la funcionaria existe, cuál fue la institución que lo otorgó y qué validez académica tiene.