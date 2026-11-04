Nelson Castro asistió a una pasajera que sufrió una grave emergencia cardíaca en un avión

Nelson Castro asistió a una mujer que sufrió un bloqueo cardíaco severo durante un vuelo a Roma. La pasajera tenía una presión de 60/30 y fue hospitalizada.

Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca durante un vuelo rumbo a Roma. El periodista y médico intervino cuando la mujer presentó un bloqueo cardíaco severo y tenía una presión arterial de apenas 60/30. Según relató, la paciente estuvo al borde de un paro cardíaco.

Castro viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, a bordo del avión papal.

La emergencia ocurrió durante una escala en Río de Janeiro, cuando la situación de la pasajera obligó a modificar los planes previstos para el viaje. Ante la gravedad del cuadro, el conductor de Telenoche puso en práctica sus conocimientos médicos y colaboró para estabilizarla.

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, explicó Castro al describir lo sucedido.

El periodista detalló que logró mantener estable a la mujer hasta la llegada de los equipos de emergencia. “La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, contó.

Finalmente, la pasajera fue trasladada a un centro de salud para continuar con la atención médica.

Superado el episodio, Castro continuará con su cobertura de la gira del papa León XIV. Durante el viaje también tendrá a su cargo la entrega de un presente especial de parte del equipo de TN: la cruz que perteneció a Mama Antula, la primera santa laica argentina.

La reliquia, conocida como el Manuelito, representa el legado de la religiosa, que dedicó su vida a la evangelización y a la difusión de los ejercicios espirituales. El objeto será incorporado al Museo de la Historia Papal.

El regalo estará acompañado por una carta de Claudio Perusini, quien se recuperó de una enfermedad a través de un milagro atribuido a Mama Antula. En el mensaje, busca destacar la labor apostólica de la santa y pedir que su misión tenga mayor difusión.

Castro expresó su emoción por participar de la entrega y manifestó su deseo de que el mensaje de unidad del Pontífice pueda llegar a distintos sectores de la Argentina.