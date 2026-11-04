Alivio para las pymes: el Gobierno frenó los embargos de ARCA y anunció más beneficios

Luis Caputo anunció cuatro medidas para empresas: suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, planes de pago y nuevos créditos.

El Gobierno nacional anunció un paquete de cuatro medidas para aliviar la situación financiera de las empresas, con especial atención en las pequeñas y medianas compañías. Entre las decisiones más importantes se encuentra la suspensión de los embargos de ARCA para las pymes hasta mayo de 2027, además de una ampliación de los planes de pago, nuevas opciones para compensar deudas y créditos destinados a la industria automotriz.

Los anuncios fueron realizados este martes 3 de noviembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se desarrolló en el Golden Center de Buenos Aires.

Según explicó el funcionario, las iniciativas buscan reducir las dificultades que enfrentan las empresas para sostener su actividad en un contexto de tasas de interés elevadas y mayores exigencias financieras.

Qué cambia con los embargos y los planes de pago de ARCA

La primera medida establece que ARCA suspenderá los embargos contra las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027. La decisión apunta a darles un margen adicional para ordenar sus cuentas y afrontar sus obligaciones fiscales sin nuevas restricciones sobre sus fondos durante ese período.

El segundo anuncio contempla una ampliación del plan de facilidades de pago de 18 cuotas. A partir de los cambios, podrán incorporarse deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026.

Hasta ahora, el beneficio alcanzaba únicamente a obligaciones con vencimiento hasta el 30 de junio. Con la modificación, se amplía el universo de contribuyentes que podrán acceder a esta herramienta para regularizar sus compromisos tributarios.

Compensación de deudas y créditos para la industria automotriz

La tercera iniciativa permitirá que las pymes utilicen la totalidad de sus saldos a favor por IVA de exportación o reintegros para cancelar deudas aduaneras.

En el caso de las grandes empresas, la posibilidad de compensación se implementará inicialmente sobre una parte de esos créditos, con un incremento progresivo.

Durante el anuncio, Caputo también planteó la creación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA. El objetivo es simplificar la compensación de obligaciones fiscales y evitar que las compañías mantengan deudas pendientes mientras esperan la devolución de fondos por parte del organismo recaudador.

La cuarta medida está vinculada con el financiamiento de la industria automotriz. El Banco Nación ofrecerá nuevas líneas de crédito con plazos de tres, cuatro y cinco años y tasas fijas cercanas al 25%.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas del sector y facilitar el acceso a recursos para sostener sus operaciones.

Con este paquete, el Ministerio de Economía apunta a reducir las presiones financieras sobre el entramado productivo y ofrecer herramientas para que las empresas puedan regularizar deudas, recuperar liquidez y sostener sus niveles de actividad.