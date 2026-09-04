Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 trabajadores quedaron afectados

Musimundo cerró 20 sucursales en el norte argentino y más de 100 trabajadores habrían perdido sus empleos, en medio de la crisis de Carsa.

La cadena de electrodomésticos Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino, en una medida que afectó a locales ubicados en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la compañía citadas en el informe, más de 100 puestos de trabajo se habrían perdido como consecuencia de los cierres.

Los trabajadores denunciaron que fueron informados de las desvinculaciones de manera informal y, en algunos casos, verbal. Además, quedaron a la espera de precisiones sobre el pago de las indemnizaciones y de haberes que permanecerían pendientes.

Hasta el momento, la empresa no habría difundido un comunicado oficial sobre las desvinculaciones.

La situación financiera de la empresa

Los cierres se producen apenas dos meses después de que Carsa, la firma chaqueña propietaria de esta parte de la operación de Musimundo, solicitara el concurso preventivo de acreedores.

La presentación se realizó en julio de 2026 y expuso una situación financiera compleja. Según los datos difundidos en el informe, el pasivo concursal de la compañía asciende a $63.500 millones.

A esto se suman compromisos bancarios por aproximadamente $3.060 millones, de acuerdo con registros del Banco Central correspondientes a mayo de este año.

El escenario financiero había generado negociaciones para una posible venta, pero esas conversaciones no llegaron a concretarse.

El cambio en el negocio de los electrodomésticos

La crisis de Musimundo también se desarrolla en un mercado que atraviesa una transformación hacia el comercio electrónico.

El crecimiento de las ventas online modificó el modelo tradicional de las grandes cadenas de electrodomésticos, que durante años sostuvieron extensas redes de locales físicos.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026 la facturación online alcanzó los $19,53 billones, con un crecimiento nominal del 28% interanual.

Sin embargo, ese aumento quedó por debajo de la inflación acumulada del período, que fue del 33,5%, por lo que el sector registró una caída en términos reales.

Aun así, el canal digital continúa ganando participación y ya representa el 28% de las ventas de las empresas del sector, mientras una mayoría de las compañías consultadas espera que el comercio electrónico continúe creciendo frente a las tiendas físicas.